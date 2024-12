Congo-Kinshasa: A Mbuji-Mayi, Félix Tshisekedi promet la construction des routes pour évacuer les vivres de l'intérieur vers les centres de consommation

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a promis, ce jeudi 26 décembre à Mbuji-Mayi, la construction des routes de desserte agricole pour évacuer les vivres de l'intérieur vers les centres de consommation.

« Vous connaissez mon projet de développement basé sur 145 territoires. Ce projet est très important. Nous avons commencé par la construction des bâtiments administratifs et des centres de santé, et d'ici là, nous passerons à la construction des routes de desserte agricole pour évacuer les vivres de l'intérieur vers les centres de consommation. C'était mon programme de campagne pour lequel vous m'aviez voté et que j'ai commencé à matérialiser », a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son meeting ce jeudi à Mbuji-Mayi.

Il affirme avoir donné une grande mission au Gouvernement, particulièrement au ministère de l'Agriculture, afin d'appuyer les agriculteurs locaux dans leur lutte efficace contre la faim.

« C'est ma détermination. Il est inconcevable de voir nos enfants souffrir de malnutrition alors que nous avons un sol riche. C'est pourquoi nous devons nous engager dans l'agriculture, car elle peut apporter beaucoup au pays », a fait remarquer le Chef de l'Etat.

Encadrement en entrepreneuriat

Le Président TShisekedi a aussi promis de promouvoir l'entrepreneuriat dans la Grand Kasaï :

« De mes six engagements pour mon second mandat, il y a la promotion de l'entrepreneuriat, un moyen de donner de l'emploi, pour que l'Etat seul ne soit le seul à employer. Bientôt dans les différentes villes du Grand Kasaï, des structures d'encadrement en entreprenariat vont venir ouvrir leurs extensions. Vous serez appelés à venir adhérer et bénéficier de l'accompagnement financière et technique ».

M. Tshisekedi fait aussi remarquer qu'il est à Mbuji-Mayi pour remercier les habitants pour le vote exprimé en sa faveur et leur rassurer de sa détermination à tenir ses engagements, surtout envers les jeunes.

« Je ne voudrais plus que les jeunes restent sans emploi après leurs études. Ce n'est pas l'Etat qui donne du travail, mais le privé... C'est pourquoi je soutiens les projets privés en faveur des jeunes », a déclaré le Président Tshisekedi.

Rétablir la sécurité

Le Président de la République s'est félicité de l'évolution des FARDC sur terrain. Mais il n'a pas épargné les opposants.

« Le deuxième engagement est lié à la sécurité où il y a renversement de la situation avec la progression satisfaisante des FARDC au front dans l'Est. Car mon souci est que la paix soit rétablie sur toute l'étendue de la République. Pendant que nous parlons ici, sur le terrain des opérations, le match est à notre avantage. Et les opposants ne disent rien quand les FARDC avancent. Ce sont eux les ennemis. Les autres ennemis du Congo sont en soutane », a lancé Félix Tshisekedi.

Améliorer l'éducation

Le Chef de l'Etat est revenu sur sa volonté d'améliorer la gratuite de l'enseignement, mais aussi l'enseignement universitaire.

« Nous allons nous engager à améliorer la gratuité de l'enseignement primaire, et j'espère que d'ici la fin de mon mandat, nous pourrons l'étendre au secondaire. À propos des universités, vous voyez l'université qui est en cours de construction ici. D'ici là, elle sera ouverte, et les étudiants congolais n'envieront plus ceux qui étudient en Europe, car ils seront dans les mêmes conditions qu'eux », a déclaré le Président Tshisekedi.

Le Président Félix Tshisekedi est arrivé ce jeudi à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental), dans le cadre de la poursuite de son itinérance dans l'espace Grand Kasaï. Le Chef de l'État va profiter de son séjour pour visiter plusieurs infrastructures en construction dans la capitale du Kasaï-Oriental.