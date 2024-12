Sénégal: Le FONGIP et la BNDE scellent un partenariat pour faciliter le financement des PME agricoles

Dakar — Le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) et la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) ont signé, jeudi, à Dakar, des accords de partenariat comprenant plusieurs objectifs, dont le financement des petites et moyennes entreprises (PME) agricoles et de la campagne de commercialisation des graines d'arachide.

Les deux organismes publics ont signé une convention-cadre et un protocole d'accord portant respectivement sur des financements de 5 milliards et 10 milliards de francs CFA.

"Ces conventions marquent une étape décisive dans notre engagement commun à soutenir nos PME et PMI (petites et moyennes industries), l'agriculture, la campagne de commercialisation de l'arachide notamment, en 2024 et 2025", a dit Mamadou Faye, le directeur général de la BNDE.

Ndèye Fatou Mbodj, l'administratrice générale du FONGIP, et Mamadou Faye, le directeur général de la BNDE

Le soutien de la BNDE et du FONGIP aux PME intervenant dans l'agriculture est nécessaire, car l'activité agricole est "une source de revenus pour des millions de nos concitoyens et un levier essentiel pour la souveraineté alimentaire, la création d'emplois et le développement durable", a ajouté M. Faye.

Les accords de partenariat signés permettront à la banque qu'il dirige de financer des PME agricoles.

"Ces conventions que nous scellons aujourd'hui [...] sont une réponse concrète et ambitieuse aux besoins des acteurs de cette filière stratégique", a souligné Mamadou Faye.

"Il s'agit surtout de mettre en place une approche d'intervention conjointe permettant de mieux prendre en charge les ambitions de développement du secteur privé national", a expliqué Ndèye Fatou Mbodj, l'administratrice générale du FONGIP.

Ndèye Fatou Mbodj et Mamadou Faye entourés de leurs collaborateurs

Sur la base des accords signés, un fonds de garantie sera mis en place pour le financement de la campagne agricole 2024-2025, au profit des opérateurs économiques agricoles.

Le FONGIP va contribuer, grâce au partenariat scellé avec la BNDE, "à la mise en oeuvre des mesures retenues lors des conseils interministériels consacrés à la campagne agricole [...], le 3 mai et le 26 novembre 2024", a dit Mme Mbodj.

Il s'agira, selon elle, de fournir des garanties de crédit aux banques pour faciliter l'accès au financement des PME.

Le FONGIP et la BNDE soutiennent, par leur collaboration, la politique d'autosuffisance alimentaire du gouvernement en répondant aux attentes des acteurs agricoles, en les aidant à disposer de ressources financières, de semences, d'engrais, de produits phytosanitaires et d'équipements agricoles, selon Ndèye Fatou Mbodj.