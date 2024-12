Sénégal: La solidité du secteur bancaire en 2023 confortée par une consolidation de 3,7% de la collecte des ressources

Les ressources bancaires sont principalement constituées des dépôts et emprunts, des capitaux propres et ressources assimilées et des autres ressources. Elles se sont renforcées de 6,6% en s'élevant à 10 759,84 milliards à fin 2023 contre 10 089,24 milliards de FCFA en 2022.

Les dépôts et emprunts ont quant à eux progressé de 3,7% en s'établissant à 8 985,49 milliards à fin 2023 contre 8 661,25 milliards de FCFA pour l'année 2022. Ils sont essentiellement constitués de dépôts à vue, qui s'élèvent à 5 593,01 milliards en 2023 contre 5 230,49 milliards en 2022, et des dépôts à terme qui représentent 3 392,48 milliards en 2023, contre 3 430, 75 milliards en 2022, soit des variations respectives de +6,9 % et -1,1%% entre les deux périodes.

Les capitaux propres et ressources assimilées ont enregistré une hausse de 28,4%, avec 1 011,95 milliards en 2022 et 1299,79 milliards pour l'année 2023. Ils sont composés de capital et réserves de 1 256, 82 milliards en 2023 contre 958, 763 milliards en 2022, mais aussi des autres capitaux propres qui s'élèvent à 53,19 milliards en 2022 contre 42,96 milliards en 2023. Ces capitaux propres et ressources assimilées ont enregistré des variations respectives de 31,1% et -19,2%.

Les autres ressources (dettes rattachées, versements à effectuer sur titres et immobilisations financières, comptes d'ordre et divers, provisions pour risques et charges) se sont accrues de 14,1% pour se fixer à 474,55 milliards à fin 2023 contre 416,04 milliards de FCFA pour la période 2022.