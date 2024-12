Sénégal: BRVM - Hausse de 57,603 milliards FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce mardi 26 décembre 2024.

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte hausse de 57,603 milliards FCFA au terme de la séance de cotation de ce jeudi 26 décembre 2024.

Cette capitalisation est passée de 10 431,030 milliards FCFA le mardi 24 décembre 2024 à 10 488,633 milliards FCFA ce 26 décembre 2024. Le soubassement de la hausse est la première capitalisation des emprunts obligataires intitules Etat du Mali 6,55% 2024-2031 et Etat du Mali 6,35% 2024-2029.

C'est dans le but de mobiliser des ressources en vue d'assurer le financement de certains investissements prévus dans son budget de l'année 2024 que l'état du Mali, à travers son Trésor Public, avait émis ces deux emprunts obligataires. A cet effet, la diffusion des titres dans le public au prix de 10 000 FCFA par obligation a eu lieu du 3 au 17 octobre 2024.

Au terme de l'opération, 5 millions d'obligations Etat du Mali 6,55% 2024-2031 et 3 001 000 obligations Etat du Mali 6,35% 2024-2029 ont été souscrites sur le marché financier régional de l'UEMOA pour un montant total de 80,010 millions FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est en baisse de 19,06 milliards, s'élevant à 9 959,107 milliards FCFA contre 9 978,167 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est fortement rehaussée, avec un niveau de 12,017 milliards FCFA contre 1,682 milliard FCFA la veille.

Au niveau des indices, on note une situation contrastée. L'indice BRVM Composite qui s'est ainsi replié de 0,19% à 272,75 points contre 273,27 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une régression de 0,12% à 136,77 points contre 136,94 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige, il a enregistré une hausse de 0,13% à 112,12 points contre 111,93 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Uniwax Cote d'ivoire (plus 2,56% à 400 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 1,76% à 1 730 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 1,52% à 2 335 FCFA), Oragroup Togo (plus 1,43% à 1 775 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 1,18% à 860 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 6 475 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,90% à 405 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,76% à 2 000 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,03% à 3 200 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 3,00% à 485 FCFA).