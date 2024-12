Congo-Brazzaville: Gambie - Denis Sassou N'Guesso invité au Fogeca

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a échangé, le 24 décembre à Brazzaville, avec Amadou Diagne, ambassadeur itinérant et envoyé spécial du président gambien, Adama Barrow. Ce dernier est venu lui transmettre une invitation officielle pour le Forum « Africa investment » qui se tiendra du 31 janvier au 1er février 2025 à Banjul, en Gambie.

Le président gambien sollicite l'appui du chef de l'Etat congolais pour une bonne organisation du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique (Fogeca), qui va célébrer également les 17 ans de sa création.

"Le président Adama Barrow nous a mandatés pour venir remettre cette invitation officielle au président de la République. Ceci représente un intérêt particulier pour nous, parce que le Fogeca, l'organisation africaine du secteur privé que je dirige également, a pour parrain officiel son excellence monsieur le président de la République, Denis Sassou N'Guesso », a déclaré Amadou Diagne au sortir de l'audience.

L'ambassadeur itinérant du président Adama Barrow s'est, par ailleurs, dit satisfait des relations entre son pays et la République du Congo. Amadou Diagne est également président du Fogeca.

Le choix des thèmes du Forum répond précisément à la problématique d'une exigence d'intégration accélérée, qui s'appuie sur la digitalisation et une implication plus accrue des jeunes et des femmes dans ce processus.

Le Fogeca se distingue particulièrement par sa volonté de promouvoir l'intégration sous régionale et régionale du continent, à travers un renforcement des liens économiques qui unissent les pays africains. C'est sur cette vision que se fonde le Fogeca, qui regroupe chaque année des experts avertis en vue d'une analyse objective des enjeux et des défis auxquels font face les gouvernants dans leur quête de l'émergence et de l'intégration économique en Afrique.