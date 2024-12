Congo-Brazzaville: Transport fluvial - Le budget 2025 du Pracac arrêté à plus de 10 milliards FCFA

Le Projet régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique centrale (Pracac) a arrêté à la somme de 10 milliards 615 millions FCFA son budget pour l'exercice 2025.

Le comité de pilotage du Pracac a validé le budget annuel lors de sa session inaugurale tenue le 24 décembre à Brazzaville, sous la coordination de son président, Ferdinand Likouka.

Plus de 82% des activités retenues pour le prochain exercice portent sur le dragage, le drainage ainsi que les révisions ou réalisations des études relatives à la construction des ports et quais d'Impfondo, de Bétou, de Mossaka, de Liranga et de Makotimpoko, dans la partie Nord du pays.

« Après les études de faisabilité s'en suivra la réalisation des travaux proprement dits. Notre défi c'est de lancer la construction de ces ports et quais. Nous comptons nous faire violence pour que le recrutement d'un cabinet chargé de réaliser des études se fasse dans quatre mois », a déclaré Benoît Ngayou, coordonnateur du Pracac.

Financé par la Banque mondiale à hauteur de 53 milliards FCFA, le Pracac lancé en mars 2024 vise à améliorer les corridors de transport en Afrique centrale. Il permet aussi d'améliorer le commerce, l'inclusion socio-économique, l'adaptation au climat et la résistance des infrastructures le long des tronçons du corridor fluvial et routier Bossembélé-Bossangoa entre la République du Congo et la République centrafricaine. Il va permettre d'intensifier les échanges commerciaux et de rentabiliser le port autonome de Brazzaville et ports secondaires, les ports et points d'amarrage situés le long du fleuve Congo et son affluent l'Oubangui, dans les localités de Mossaka, Liranga, Makotimpoko, Dongou, puis Bétou.