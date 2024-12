Afrique Centrale: La France promet d'approfondir ses relations avec la CEEAC

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France en République gabonaise et à Sao Tomé-et-Principe, Fabrice Mauriès, a présenté, le 16 décembre à Libreville (Gabon), ses lettres de créance au président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), Gilberto Da Piedade Verissimo.

Recevant les lettres de créance, le président de la Commission de la CEEAC s'est félicité de la décision de la France d'accréditer un ambassadeur auprès de l'institution qu'il préside.

« Votre présence au sein de la famille des ambassadeurs accrédités auprès de la CEEAC est d'autant plus salutaire qu'elle permettra de faciliter un suivi permanent des dossiers relevant de la coopération entre la France et la CEEAC », a déclaré Gilberto Da Piedade Verissimo.

De son côté, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France en République gabonaise et à Sao Tomé-et-Principe, Fabrice Mauriès, a exprimé sa joie de travailler avec les Etats de l'Afrique centrale en bilatéral et en multilatéral. Il s'est félicité de l'action menée par son prédécesseur, et a promis de « redoubler d'efforts et d'énergie pour contribuer davantage à l'élargissement et à l'approfondissement des relations de coopération entre la CEEAC et la France ».

Après la cérémonie de présentation des lettres de créance, le diplomate français et le président de la Commission de la CEEAC ont échangé au cours d'un huis clos sur les opportunités de coopération et de dialogue entre la Commission de la CEEAC et l'ambassade de France au Gabon. Une coopération jusque-là marquée par des liens de consultation et de représentation au cours des évènements organisés par la CEEAC et inversement.

Les deux interlocuteurs ont échangé sur la situation économique à Sao Tomé-et-Principe et sur le processus de transition en cours en République gabonaise. L'ambassadeur de France a salué la levée des sanctions de la CEEAC sur le Gabon et le retour de celui-ci au sein de la famille de la CEEAC.

S'agissant des différentes crises qui secouent sa zone de couverture, le diplomate français a déclaré que l'ambassade de France à Libreville et Sao Tomé-et-Principe est à la disposition des Etats membres « pour recueillir telle ou telle doléance à l'égard de telle ou telle crise, et relayer tel ou tel message ».

Enfin, l'ambassadeur de France a rappelé que son pays est un partenaire important engagé aujourd'hui à un renouvellement de reconfiguration de sa politique sur le continent africain et en particulier dans la zone d'Afrique centrale couverte par la CEEAC, une politique tournée davantage sur les relations d'amitié et de coopération économique, culturelle et en matière de défense avec pour base le partenariat d'égal à égal et de les approfondir, afin de mieux appréhender les réalités sur le continent dans le respect des intérêts des uns et des autres.

Né le 10 juillet 1969, l'ambassadeur Fabrice Mauries est administrateur de l'Etat du deuxième grade. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, diplômé d'études approfondies de relations internationales et ancien élève de l'École nationale d'administration, promotion "Victor-Schoelcher", 1996. Tout au long de sa carrière professionnelle, il a occupé de nombreux postes.

Le nouvel ambassadeur de France au Gabon, à Sao Tomé-et-Principe puis à la CEEAC est chevalier dans l'ordre national du mérite. En dehors du français, Fabrice Mauriès parle couramment l'anglais, l'espagnol et le chinois.