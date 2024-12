Burkina Faso: Editions Sidwaya - La situation de la « Maison commune » présentée au personnel

La direction générale des Editions Sidwaya a organisé sa deuxième assemblée ordinaire de l'année, le jeudi 26 décembre 2024, à Ouagadougou. A l'occasion, la situation de la « Maison » a été présentée au personnel.

A l'image de 2023, l'année 2024 a été riche en termes de couverture médiatique aux Editions Sidwaya. Aussi, le professionnalisme de l'organe a été reconnu en 2024 à travers 25 prix décernés à des journalistes de Sidwaya dont 6 à l'international grâce à leurs Papiers d'initiatives personnels (PIP). C'est, entre autres, ce qui est ressorti du bilan de l'année dressé, le jeudi 26 décembre 2024, à Ouaga-dougou par la direction générale des Editions Sidwaya au cours de sa deuxième assemblée ordinaire. En sus de ce bilan, la directrice générale de l'institution, Assetou Badoh a confié que l'audience des différentes plateformes web du media est en pleine croissance.

es travailleurs de la « maison commune » ont assisté avec intérêt à l'AG.De ses dires, le site web (sidwaya.info), Sidwaya Mobile, la page Facebook, Twitter, ainsi que la chaîne WhatsApp attirent de plus en plus de visiteurs. « En seulement deux mois, nous avons eu une augmentation de plus de 10 000 abonnés », s'est-elle réjouie. Sur le plan commercial et marketing, malgré la dynamique de positionnement des produits et services de Sidwaya, la crise sécuritaire et le ralentissement économique qui freinent véritablement la demande de communications des entités publiques et privées, la direction générale note des motifs de satisfaction car des partenaires restent toujours à ses côtés.

Concernant les prévisions de recettes, la « Maison commune » a fait un taux de réalisation satisfaisant, a soutenu, Mme Badoh. Malgré ces efforts, des difficultés surtout de nature technique (imprimerie) demeurent.

« Travaillons à préserver nos outils de production et à en acquérir d'autres pour le bien de notre groupe de presse », a-t-elle signifié. Outre ces difficultés, l'AG a été une aubaine pour la direction générale de réitérer sa volonté à travailler pour la consolidation des acquis des années écoulées, à améliorer les conditions de travail du personnel et à poursuivre les efforts de renforcement des effectifs des différents maillons de la chaine. Pour parvenir à des résultats encore meilleurs, l'équipe dirigeante a invité les agents à plus d'abnégation. Elle a par ailleurs salué le mérite de 5 agents admis à la retraite au cours de l'année 2024 et félicité les l