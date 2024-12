Sénégal: Kaffrine - Le nouveau siège de l'inspection régionale du travail réceptionné provisoirement

Kaffrine — Le secrétaire d'Etat en charge de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Momath Talla Ndao, a provisoirement réceptionné, jeudi à Kaffrine, les locaux du nouveau siège de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Kaffrine (centre).

"C'est avec plaisir que je préside la cérémonie de réception provisoire des travaux de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Kaffrine. Un joyau qui fera certainement la fierté de tous les travailleurs de la région mais également celle de leurs employeurs", a déclaré M. Ndao.

La cérémonie a enregistré la participation du directeur général de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP), Baye Niass, du directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Tamsir Guèye, ainsi que des autorités territoriales et administratives de la région de Kaffrine.

"Cette agence a comme principale mission d'exécuter les programmes de construction de l'Etat, afin de permettre une plus grande efficacité d'utilisation des ressources financières et d'absorption des crédits du budget", a expliqué M. Ndao.

Le directeur général de l'ACBEP a souligné pour sa part que "cet événement marque une étape importante dans notre démarche commune visant à renforcer les infrastructures publiques pour un service de qualité au bénéfice des populations".

Il a signalé en outre la construction en cours de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Saint-Louis (nord) et dont l'achèvement est prévu en février 2025, ainsi que celles de Sédhiou (sud) et Rufisque.

Baye Niass précise que "ce projet s'inscrit dans un vaste programme de modernisation des infrastructures publiques, piloté par l'ACBEP qui, depuis sa création, a construit et réceptionné plus de 100 ouvrages, pour un montant global de plus de 100 milliards de francs CFA à travers le pays".

"Ces réalisations en cours traduisent notre volonté d'améliorer les conditions de travail et d'accueil des usagers, tout en facilitant l'accès aux services essentiels", a-t-il expliqué.

Concernant le nouveau siège de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Kaffrine, il a souligné que »cet édifice doit jouer un rôle central dans la promotion du dialogue social, la protection des droits des travailleurs et l'application des normes de sécurité sociale ».

"Il doit refléter les valeurs d'équité, de justice et de transparence qui guident nos actions", a-t-il ajouté, invitant tous les acteurs concernés à s'approprier cet outil et à travailler en synergie pour relever les nombreux défis.

Les travaux de cet édifice public flambant neuf, bâti sur une surface de 240 mètres carrés, ont coûté un peu plus de 160 millions de francs CFA. Le bâtiment comprend des bureaux, une salle d'archivage située au rez-de-chaussée et des logements.