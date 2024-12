Gabon: Le couple présidentiel au coeur de Noël Ensemble pour les enfants à travers le pays

La Première Dame du Gabon et son époux ont contribué au bonheur des enfants à travers plusieurs villes du pays avec la magie de Noël. Des arbres érigés et des cadeaux ont été distribués. Une bienveillance qui a dessiner le sourire sur des milliers de visages.

Le couple Zita et Brice Clotaire Oligui Nguema a "conjugué solidarité et partage au pluriel". A travers "Noël Ensemble", des milliers d'enfants de Libreville et ceux de l'intérieur du pays ont reçu des cadeaux à l'occasion de la fête de la nativité. Une preuve de solidarité et partage. Ce concept visait à gratifier aux enfants les plus démunis, ceux des familles économiquement faibles, un instant de rencontre, de bonheur, surtout d'unité et de solidarité et de partage.

Selon les informations, l'édition de "Noël Ensemble" 2024 a fait bénéficier des cadeaux à 30 000 enfants à Libreville et ceux de l'intérieur du pays. Une initiative saluée par les bénéficiaires et leurs parents, qui n'ont eu de cesse que de proclamer des paroles de bénédiction à l'endroit du couple Zita et Brice Clotaire Oligui Nguema.

Les cadeaux ont été repartis comme suit dans les provinces :

Estuaire : 15 000

Haut-Ogooué : 2 783

Moyen-Ogooué : 2 100

Ngounié : 2 000

Nyanga : 2 417

Ogooué-Lolo : 2100

Ogooué-Ivindo : 2 500

Ogooué-Maritime : 2 100

Woleu-Ntem : 2 100

Ce geste du couple présidentiel qui n'a cessé de dessiner le sourire sur des milliers de visages d'enfants, a soulagé les parents qui ne savaient pas à quel saint se vouer. La Première Dame, Zita Oligui Nguema milite pour donner une plue-value et renforcer le domaine du social. Pour elle, la fête de Noël est un moment de d'unité, de partage, de solidarité.