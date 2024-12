Gabon: Ritch Arnauld Mondjo Mondjo - Le père Noel du quartier La Carrière

Le monde entier célèbre la venue de l'enfant Jésus. C'est Noël partout ailleurs. Au Gabon, à Libreville, précisément au quartier La Carrière, situé dans le deuxième arrondissement de la commune d'Owendo, les enfants ont été gratifiés des cadeaux offerts par Ritch Arnauld Mondjo Mondjo, ce 25 décembre. Ce dernier, par cette initiative louable, a décidé d'accompagner la politique du Chef de l'Etat et du Comité pour la transition et la restauration des institutions( CTRI).

Une cinquantaine d'enfants ont bénéficié des cadeaux de la part de Ritch Arnauld Mondjo Mondjo. Le bienfaiteur qui a décidé de dessiner le sourire sur les visages de ces nombreux enfants, pour la plupart des familles démunies, accompagne et soutient la politique sociale du Comité pour la transition et la restauration des institutions( CTRI) et de son chef, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Tout en estimant et en soutenant qu'il y a du plaisir à donner qu'à recevoir, Ritch Arnauld Mondjo Mondjo appelle les uns et les autres à faire preuve de partage et de solidarité." Cette initiative s'inscrit dans l'optique d'accompagner Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema dans ses actions sociales, en faveur des familles économiquement faibles. Si chacun pouvait apporter du sien à ces personnes vulnérables, les Gabonais se porteraient mieux. C'est cela le sens du partage et de solidarité qu'impriment le Chef de l'Etat et son épouse, Zita Oligui Nguema. Je le fais modestement et suis heureux de voir ces enfants plein de bonheur" fait savoir le bienfaiteur.

Entre arbre de Noël, chants et danses, ces enfants venus nombreux, se sont bien amusé. Ces moments festifs ont imprimé du bonheur qui pouvait se lire sur leurs visages à travers les sourires, les cris de joie. Les différents cadeaux reçus ont été soigneusement gardés, car représentant pour eux, quelque chose de précieux. "Je suis content. Papa Noël est venu. Il est gentil. Je dis merci pour mon cadeau" s'est exclamé un enfant bénéficiaire, tout heureux.

Les parents eux aussi, tout heureux, ont témoigné leur reconnaissance à l'endroit du "charitable" Ritch Arnauld Mondjo Mondjo pour ces moments de gaité. " Ces instants, faut l'avouer, ont changé un tant soit peu, nos enfants. Ils sont épanouis. Ils s'amusent bien et surtout, c'est l'euphorie totale. C'est cela faire preuve de solidarité, de partage, d'unité entre les Gabonais. Nous ne pouvons que remercier monsieur Mondjo pour ce geste d'altruisme. Que le Seigneur lui rende au centuple" a lancé un parent satisfait du cadeau de sa fille.

Pour l'initiateur de ces moments, l'objectif est non seulement de créer une harmonie entre les familles, mais surtout, de promouvoir le vivre-ensemble. Sieur Mondjo a souligné l'importance de la solidarité et de l'épanouissement des enfants du quartier. Il était aussi question pour "le généreux," à travers ce rendez-vous où la fête battait son plein, de sensibiliser les enfants sur la consommation des drogues, sur la lutte contre le banditisme grandissant dans les différents quartiers de la capitale gabonaise et à l'intérieur du pays.