Tunisie: Mise à jour de la 11e journée - L'Espérance, puissance trois !

Même s'ils ont foulé le terrain avec une formation remaniée, les "Sang et Or" n'ont eu aucune difficulté à imposer leur loi face à une formation gafsienne qui a tenté de résister selon ses moyens. En vain.

À vrai dire, l'état piteux de la pelouse du stade Mohamed-Rouached, un véritable champ de patates, n'a pas aidé les attaquants "sang et or" à entrer de suite dans le vif du sujet. Aucune occasion digne de ce nom n'a été enregistrée durant les 27 premières minutes de jeu. Et il a fallu attendre la 28' pour voir la donne changer sur la première occasion dangereuse du match : s'infiltrant sur la droite, Mokwana servit Ben Ali, à son tour d'adresser un centrage millimétré à Zinedine Kadra qui, sans surveillance, parvint à tromper la vigilance du portier gafsien, Rami Jeridi (28').

Quelques minutes après, les "Sang et Or" étaient à deux doigts de doubler la mise : coup franc de la droite bien botté par Ben Ali et la reprise de la tête de Tougaï de frôler la transversale (39').

Il n'y avait pas photo...

En deuxième mi-temps, les deux entraîneurs ont opéré, chacun de son côté, des changements. Jamel Khecharem a procédé à des changements à vocation offensive. Sauf que ses attaquants ont manqué de percussion dans les 30 derniers mètres. Quant à Laureniu Reghecampf, il a fait le choix dès le départ de ménager des joueurs-cadres et de donner du temps de jeu à ceux qui ont manqué.

Cela n'a pas empêché les "Sang et Or" de rendre la note encore plus salée. D'abord à la 59' quand, sur un corner tiré par Azzouni, Mokwana, d'une pichenette, logea la balle dans les filets d'un Rami Jeridi impuissant (59').

Puis dans le temps réglementaire : centrage de la droite de Ben Ali pour Kebba Sowe qui, laissé sans surveillance, s'est positionné nez à nez avec Rami Jeridi et n'avait qu'à mettre la balle dans les filets (90'+1).

Bref, il n'y avait pas photo entre un champion en titre à l'effectif bien garni et une lanterne rouge du championnat aux moyens humains beaucoup plus modestes.

EGSG : Jeridi, Horchani, Chebbi, Chayeb, Chaabani, Barbati, Traoré (Ben Mbarek 86'), Mhamedi (Taleb 67'), Jouini (Ajmi 46'), Ben Hssine (Omrani 46') et Mbarek (Bangoura 67').EST : Ben Saïd, Jelassi, Tougaï, Ben Hmida (Koudhai 87'), Ben Ali, Konaté (Sasse 62'), Ogbelu (Sowe 76'), Azzouni, Derbali (Tka 62'), Mokwana et Kada (Smiri 76').