Tunisie: 3e édition du marché citoyen et solidaire Souk El Kehna - Le savoir-faire artisanal des régions sublimé

La troisième édition de la foire "Souk El Kahna" s'est ouverte, hier, à la Cité de la culture de Tunis, sous le signe "Soutiens ton pays et le savoir-faire de tes aïeuls". Organisé par Enda Inter Arabe en collaboration avec Enda Tamweel, ce marché citoyen et solidaire qui se tient du 25 au 29 décembre, s'affirme comme un rendez-vous incontournable où les Tunisiens partent à la découverte de la fine fleur de l'artisanat local.

Hier, le complexe culturel Chedly-Klibi s'est paré de ses plus beaux atours pour accueillir la foire "Souk El Kahna", qui après deux éditions couronnées de succès, s'est imposée comme une tradition célébrant et mettant sous les feux des projecteurs le savoir-faire artisanal de nos terroirs. S'emparant du grand hall des expositions de la cité, les artisans, placides et affables, accueillent les visiteurs, tout sourire, les invitant avec un petit geste subtil de la main à goûter un somptueux gâteau traditionnel qui enchante les papilles, à essayer une jebba moderne impeccablement revisitée ou simplement à jeter un coup d'oeil sur les surprenants articles de décoration en terre cuite.

Cette année, plus de 80 participants, venus des quatre coins de la Tunisie et représentant divers métiers d'artisanat, ont pu exposer leurs joyaux, fruit d'un travail dur et acharné. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des défilés de mode où différents artisans ont présenté des créations alliant modernité et tradition. Vêtements prêt-à-porter, robes de soirée... les exposants en mettaient plein la vue aux invités avec leurs produits sélects.

"La spécificité de cette édition, c'est qu'elle a mis un point d'honneur à initier les jeunes aux métiers de l'artisanat. Aussi, à travers cette foire, on a voulu montrer que l'artisanat s'adresse également aux hommes. Les visiteurs peuvent désormais découvrir, plusieurs produits dédiés à la gent masculine. Nous avons fourni beaucoup d'efforts pour servir les hommes", a souligné Salwa Nabli Zaki, responsable du projet Souk El Khana, dans une déclaration à La Presse. Elle a ajouté que pour cette édition, tous les gouvernorats ont été représentés. "C'est une fierté. La richesse du patrimoine de nos régions est incommensurable. C'est pour cela que nous avons essayé d'apporter toutes ces spécificités et valoriser le patrimoine tunisien", a-t-elle poursuivi.

Au-delà d'une simple foire, Souk El Kehna est, en effet, un concept qui a vu le jour il y a trois ans. Il vise à promouvoir les valeurs de l'économie sociale et solidaire à travers le soutien et l'accompagnement des petits producteurs. Cette initiative, qui répondait à un besoin d'encadrement ressenti par les artisans dans les régions, s'est développée pour inclure un nouvel axe : l'appui à la commercialisation.

La foire "Souk El Kahna" et la plateforme "Souk El Kahna.tn", une marketplace où les artisans peuvent exposer leurs produits tout au long de l'année, sont les projets phares qui en ont découlé.