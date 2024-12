Tunisie: CSS - En attendant un déclic

Bien que fortement handicapés par de nombreuses absences, mais libérés du jeu contre-nature imposé par Alexandre Santos, les Sfaxiens chercheront un début de sursaut.

Si le directeur sportif Mohamed Slim Ben Othman a compris que le mieux pour lui était de présenter sa démission, Alexandre Santos n'a pas digéré qu'on le pousse à la sortie et continue de négocier pour vendre chèrement son départ. Ce qui est sûr toutefois, c'est que les deux têtes du staff technique de l'équipe sfaxienne et leurs adjoints limogés eux aussi ne seront pas sur le banc pour le match de cet après-midi midi contre le ST.

Le directeur technique du club, Olivier Perrin, et Chadi Hammami auront donc pour tâche de les suppléer aujourd'hui et dimanche aussi pour la rencontre aussi importante contre l'Espérance. Quatre joueurs qui ont reçu un troisième jaune contre l'ESM seront également absents. Haithem Layouni en défense et le duo Moussa Bella Conté- Firas Sekkouhi au milieu de terrain laisseront un vide, avec un portier Aymen Dahmen qui n'est pas au mieux de sa forme. Mais comme Sabri Ben Hassen n'a pas su attendre son heure et continué à bosser durement pour saisir la première chance de revenir dans les buts sfaxiens, Aymen Dahmen gardera le statut et le maillot de portier numéro un.

Kouamé de retour

L'ex-entraîneur Alexandre Santos a commis plusieurs erreurs dans le casting des joueurs à sa disposition en défense comme dans les deux autres compartiments. Celles surtout d'avoir écarté un défenseur aussi costaud et intraitable dans les duels et le marquage individuel, Adem Bellamine.

Un autre défenseur pétri des mêmes qualités a été injustement ignoré dans sa formule de paire centrale: Koffi Constant Kouamé.

Il a préféré des joueurs techniques comme Salah Harrabi et Haythem Layouni à ces deux joueurs robustes et agressifs. Un très mauvais choix qui a rendu la défense sfaxienne l'une des plus vulnérables du championnat. L'absence de Layouni sera donc une occasion pour faire revenir Koffi Constant Kouamé et donner plus de solidité sur les ballons en profondeur.

Pour les coéquipiers de Mohamed Nasraoui, sortir indemnes de cette dure bataille avec les hommes de Maher Kanzari passe par un sans-faute au niveau de l'animation défensive avec un bon quadrillage de leur périmètre de vérité et la réduction au maximum des espaces dans leur moitié de terrain.

Mais savoir défendre ne suffira pas aux Sfaxiens pour mettre fin à leur série noire de trois défaites consécutives. Il leur faudra aussi mettre une bonne stratégie d'un jeu d'attaque. Avec des joueurs de couloirs très actifs en phase offensive comme en phase de repli. Le plus indiqué pour prendre la place de Mohamed Dhaoui suspendu lui aussi pour 3e carton, c'est Fabien Winley. Ce joueur, malgré tout son potentiel physique, sa capacité de sillonner tout le front de l'attaque, a été condamné par Alexandre Santos au statut de remplaçant.

Il devrait apporter ce plus qui manque à une ligne avant où Achraf Habbassi et Baraket Lahmidi continuent d'alterner le bon et le mauvais. Les supporters attendent une bouffée d'oxygène avant le match contre l'EST dimanche.