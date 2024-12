Tunisie: Le CAB voit enfin le bout du tunnel en attendant d'enchaîner - Le moral en hausse !

Pour une bouffée d'oxygène, c'en est une ! Il s'agit, on l'a compris, des trois points obtenus le week-end passé contre EGSG.

Quand le compteur tourne, tout le monde il est beau tout le monde il est gentil ! C'est le cas du CAB qui a avancé d'une place dans le classement et qui s'apprête à affronter après-demain le CA à Radès. Après la victoire de vendredi dernier, les camarades de Allala qui avaient le moral au plus bas se trouvent revigorés au point qu'ils commencent à entrevoir un avenir meilleur. En tout cas, il est plus agréable de travailler dans une ambiance plus sereine. L'entraîneur Sofiene Hidoussi qui vient donc de rompre avec la spirale des mauvais résultats a emmené ses troupes, en début de semaine, à la forêt du Nadhour afin de continuer à mettre à niveau la condition physique de ses joueurs et en profiter pour une séance d'oxygénation.

La suite de la préparation au match de samedi est en train d'être effectuée à Sousse dans le but de consolider davantage les liens entre les joueurs et rester concentrés sur leur sujet. Le défi est de taille! D'ailleurs, dès la fin du match contre EGSG et plus précisément dans les vestiaires, le président Samir Yaâcoub n'a-t-il pas promis une prime en cas de victoire ce samedi à Radès. C'est une façon de booster un groupe qui a retrouvé, enfin, le sourire. Certes, tout le monde sait que, au sein de la large famille cabiste, la mission va être difficile, mais non impossible. On sait également que Sofiene Hidoussi est l'homme de pareil défi et qu'il l'a prouvé par le passé. Maintenant, la balle se trouve dans le camp des joueurs. Avec un moral en hausse, ces derniers ne lésineront certainement pas sur l'effort sachant, qu'au bout, il y a une récompense.

Au grand complet

Le staff technique aura pratiquement tout l'effectif à sa disposition. Toutefois, il alignera ceux qui ont un temps de jeu suffisant et l'expérience nécessaire pour pouvoir supporter la pression du match. Il n'est, par conséquent, pas exclu que le CAB confirme la fameuse formule, à savoir qu'une victoire appelle une victoire et ainsi de suite...