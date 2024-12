Tunisie: Environnement - Des solutions seront proposées pour mettre fin à la crise des déchets à Sfax

Le ministre de l'Environnement Habib Abid a déclaré sur les ondes d'une radio privée, suite à sa supervision mercredi soir, à Sfax, d'un conseil régional pour l'environnement, que la question de l'évacuation des eaux usées dans le sud de Sfax, notamment à Cherchara, passera d'un traitement secondaire à un traitement tertiaire.

Il a ajouté que plusieurs stations dans plusieurs régions, comme Agareb et Mehres, devraient être réhabilitées et que leurs eaux usées seront valorisées pour créer une zone d'irrigation destinée principalement pour la production de fourrage, et la création d'une éventuelle plantation forestière dans la région.

Le ministre a souligné l'importance de la valorisation écologique de la bande côtière afin de résoudre les problèmes existants, d'autant plus que Sfax possède la plus grande zone humide et accueille plus de 200 000 espèces d'oiseaux migrateurs. Le ministre de l'Environnement a indiqué qu'une étude est en cours concernant la possibilité de relier la zone du « Casino » à Sidi Mansour. Un nouveau projet est en cours pour créer une ceinture verte dans les districts de Skhira et Ghraiba.

Habib Abid a, par ailleurs, souligné qu'il existe un grand projet pour les îles Kneiss dont le coût s'élève à 1,5 million de dinars. « Il y a trois propositions qui seront débattues à Sfax, lors d'un événement consacré à cette question, a par ailleurs, déclaré le ministre. La décision finale sera prise sur la manière la plus appropriée de traiter les déchets, en profitant des avancées technologiques afin de les valoriser et des transformer en une source d'énergie ce qui permettra de mettre fin à la crise des déchets à Sfax ».