Tunisie: Cité médicale des Aghlabides, un mégaprojet en marche irréversible

A ceux qui ont mis en doute la réalisation de la Cité médicale des Aghlabides, le Président de la République vient de donner la preuve qu'il ne vend pas des rêves ou des chimères, mais qu'il est bel et bien un homme de réalisation et de concrétisation des projets à la hauteur des attentes du peuple tunisien.

C'est dans cet esprit que le Chef de l'Etat ne rate pas une occasion sans réaffirmer sa détermination à remettre ce mégaprojet sur les rails et à le faire avancer dans les plus brefs délais en vue de le mener à bon port au grand bonheur de toutes les parties prenantes, dans le sens où il s'agit d'un facteur crucial susceptible de booster la dynamique de développement dans une vaste région du pays tout en ayant un rayonnement et des retombées positives à l'échelle nationale.

En effet, il n'y a plus d'excuse pour tout éventuel retard dans l'exécution de ce vaste projet, bloqué depuis près de cinq ans à cause de manœuvres et autres manipulations menées par certaines parties internes et étrangères pour retarder sa réalisation, alors qu'il dispose d'un cadre juridique bien défi ni et de moyens de financement bien identifiés.

Le Président Kaïs Saïed, qui a évoqué, expressément et à maintes reprises, ces aspects, a déjà assuré sa volonté de surmonter les divers obstacles afi n de concrétiser ce projet d'importance nationale tout en le considérant comme étant un objectif urgent à atteindre.

Il faut dire qu'en optant pour une approche prônant le suivi quotidien de tous les dossiers portant sur l'oeuvre de développement global et durable, le pouvoir en place a veillé à garantir le respect de tous les engagements pris dans le cadre d'une vision privilégiant les volets d'ordre social, dont en premier lieu le droit à une santé à la hauteur des aspirations de toutes les catégories de citoyens où qu'ils se trouvent, ce qui explique l'intérêt particulier conféré au mégaprojet de la Cité médicale des Aghlabides à Kairouan.

D'ailleurs, en y regardant de plus près, on réalise que ladite Cité constituerait non seulement une mutation qualitative dans le secteur de la santé publique, mais elle permettra aussi une métamorphose sociale, économique et médicale devant rejaillir positivement sur une vaste région de l'intérieur du pays.