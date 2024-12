Tunisie: Démarrage d'une série de journées d'information pour expliciter les relations entre les différentes parties prenantes - Focus sur les projets publics et les projets bloqués

Les procédures incluses dans le décret n°497, daté d'octobre 2024, ainsi que la circulaire n°27, datée de novembre 2024, ont été hier au centre des analyses des intervenants, de grands calibres de l'administration tunisienne, dont notamment la ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Sarra Zaafarani Zenzri, le directeur général au cabinet du Chef du gouvernement et président du comité technique d'accélération des projets publics, Idriss Mnajja, et le président du Comité de suivi et d'enquête sur les marchés publics à la Haute instance de la commande publique, Habib Dridi. C'était lors d'une journée d'information organisée par la présidence du gouvernement sous le haut patronage du Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, et qui a été dédiée à l'étude des procédures visant à accélérer la réalisation des projets publics et à encourager l'investissement, et ce dans les locaux de l'Ecole nationale de l'administration.

"On doit rattraper le retard et on ne veut plus entendre parler de projets bloqués", a déclaré hier la ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Sarra Zaafarani Zenzri, qui estime que ces projets coûtent très cher au budget de l'Etat, notamment ceux financés par des prêts accordés par les bailleurs de fonds.

La ministre de l'Equipement et de l'Habitat, s'adressant à un parterre de hauts administrateurs de différents horizons de l'administration tunisienne, a souligné que des projets bloqués ont été recensés dans plusieurs domaines dont l'infrastructure, l'énergie renouvelable, la santé, et bien d'autres. Et d'indiquer qu'une commission au niveau de la présidence du gouvernement, ainsi que des commissions régionales ont été créées pour accélérer la réalisation des projets bloqués.

Réforme juridique et procédures flexibles

De son côté, Idriss Mnajja a énuméré les problèmes entravant la réalisation des projets publics, tout en donnant des exemples d'expériences adoptées au Japon, à Singapour et en Arabie saoudite en matière de planification, de contrôle, de réforme juridique et autres composantes du processus de relance et d'accélération de l'exécution des projets bloqués. Il a, de même, expliqué l'expérience tunisienne qui est basée sur l'activation de tout un processus administratif afin d'alléger les procédure, de faire un suivi des projets et de résoudre les problèmes qui entravent leur réalisation.

Parmi ces structures, on trouve le haut comité d'accélération de la réalisation des projets publics, qui a effectué jusque-là huit réunions étudiant 47 projets bloqués, dont entre autres le projet de l'Hôpital Roi Salmane Ibn Abdelaziz à Kairouan, la ligne ferroviaire rapide (RFR), l'unité de phosphate extra à Mdhilla 2, et soulignant à titre d'exemple la reprise de la réalisation du projet de l'hôpital Roi Salmen Ibn Abdelaziz.

Implication dans l'effort national de développement

Mnajja a indiqué que les problèmes de nombre de projets ont été résolus et d'autres sont en cours d'examen. Il a souligné le travail effectué par les comités régionaux dans l'élaboration d'un tableau de bord englobant les différents projets et les différentes problématiques ainsi que les actions en cours ou entreprises afin de les débloquer. Mnajja a souligné l'importance du décret n°497 du mois d'octobre dernier qui est venu accélérer le rythme de réalisation de ces projets bloqués ainsi que les projets qualifiés de stratégiques. De même, il a évoqué l'importance de l'arrêté gouvernemental du 25 novembre dernier et qui approuve un guide de procédures spécifique à la réalisation des projets publics.

Pour sa part, Habib Dridi a, lors de son intervention, insisté sur l'importance d'accélérer les procédures, sur le plan pratique, tout en responsabilisant les administrations intervenantes et les décideurs de différents niveaux à la flexibilité et à l'efficience incluses dans le décret n°497.

Dridi est revenu sur les différents cas de figure des problèmes rencontrés dans la réalisation de certains projets et a pris le soin de décortiquer les différentes étapes administratives à défier afin de parvenir à appliquer les procédures visant à accélérer l'exécution de ces projets bloqués et à booster l'investissement. Il a, dans ce sens, évoqué les décisions prises pour encourager les différents acteurs économiques et les investisseurs pour assurer leur implication dans les efforts nationaux de développement, tout en expliquant les procédures de suivi, de contrôle et d'audit stipulées par les différents décrets et circulaires, notamment celle n°27 datée de novembre 2024.

Les atouts d'une relance

L'élaboration d'un tableau de bord actualisé des différents projets publics, bloqués ou qualifiés de stratégiques, a été évoquée comme un atout dans les mains du Haut comité des grands projets au plus haut niveau de la présidence du gouvernement, ainsi que la structure des différents comités régionaux et celle centrale de suivi, outre les différentes commissions techniques, financières et autres; toutes ces structures et outils d'études et de suivi ont une seule ligne de conduite qui est de faciliter la réalisation rapide des projets publics à portée nationale, ce qui devrait relancer toute une dynamique économique avec une portée notamment sociale, outre celle financière visant l'efficience optimale des ressources de l'Etat et le développement économique des différentes régions du pays.

Ce travail, élaboré lors de cette journée d'information et qui est dédié aux différentes structures administratives relevant des divers ministères impliqués, devra se poursuivre lors d'autres journées d'information afin d'avoir une implication des acteurs administratifs, régionaux et centraux des divers secteurs et d'atteindre une adhésion totale à ce processus d'accélération de la réalisation des projets publics et d'encouragement des investissements.

Un processus qui a été lancé par le Président de la République, Kaïs Saïed, pour contrer une situation de morosité économique et sociale qui a perduré et bloqué le développement du pays pendant une longue période.