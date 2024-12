Congo-Brazzaville: Hôpital de Djiri - Le nouveau directeur s'engage pour des soins spécialisés spécifiques

Le Dr Michel Valentin Gbala Sapoulou, nouveau directeur de l'hôpital de Djiri, et le Pr Donatien Moukassa, président du comité de direction de cet établissement sanitaire, ont été installés, le 24 décembre à Brazzaville, dans leurs fonctions respectives, par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki. Il les a instruits d'oeuvrer davantage pour le programme santé pour tous et de manager avec les outils modernes pour offrir les soins et services de qualité.

Le nouveau directeur et le président du comité de direction de l'hôpital de Djiri ont été nommés récemment par décret du président de la République pour jouer leur partition à l'amélioration de l'offre sanitaire et travailler davantage pour le programme santé pour tous.

Participant à la cérémonie, l'administrateur maire de Djiri, Ida Victorine Ngampolo, a revendiqué le renforcement des soins de qualité au centre de santé intégré de sa circonscription administrative, déclarant: « Nous voulons désengorger les unités de soins de l'hôpital qui ne devra désormais recevoir que les cas spéciaux ».

Le Dr Michel Valentin Gbala Sapoulou et le Pr Donatien Moukassa ont exprimé leur engagement et leur détermination à oeuvrer dans le strict cadre de la loi et dans le respect des orientations, instructions de la hiérarchie. Ainsi, le nouveau directeur de l'hôpital de Djiri a accepté sa lourde responsabilité, indiquant: « Notre reconnaissance est très immense... Je m'engage avec l'appui de l'équipe de coordination qui m'accompagne à continuer de diriger cette structure sanitaire dont la lourde responsabilité nous est conviée. (...) En trois ans, l'hôpital a enregistré un total de 57 544 admissions dont 12 069 en 2022, 20 631 en 2023 et 24 844 au 30 novembre en 2024, soit une progression nette de 100% en trois ans ». Il a plaidé pour la stabilité du courant électrique, l'installation d'une unité de dialyse et d'un appareil de mammographie.

L'hôpital de Djiri est chargé d'offrir des soins spécialisés spécifiques et d'urgence, de contribuer à la formation professionnelle initiale et continue ainsi qu' à la recherche clinique et fondamentale, de participer aux activités de santé publique de valeur. L'appui de la hiérarchie, la contribution de l'ensemble du personnel, la compréhension, le civisme des citoyens sont des ingrédients essentiels à l'accomplissement des aspirations populaires.

Le président du comité de direction, le Pr Donatien Moukassa, quant à lui, a évoqué l'historique de la construction de cet hôpital tout en y associant la description d'une structure sanitaire publique des plus modernes que compte le Congo. Cet hôpital est bâti sur une surface de 16531m2, avec des voiries et un parking sur 30462 m2 et des espaces verts sur 9830 m2. L'hôpital est composé de douze logements d'astreinte pour médecins et personnel, un bloc technique, une chaudière, la centrale de production de gaz médical, une unité de gaz et produits liquéfiés, une morgue et bien d'autres commodités.

L'hôpital de Djiri doit faciliter l'accès aux services de santé essentiels, aux soins de santé primaires et des services de santé de haute qualité, sûrs, complets, intégrés, accessibles, disponibles et abordables pour tous et partout, dispensés avec compassion, respect et dignité par des professionnels de la santé bien formés, qualifiés, motivés et engagés.

Dans le cadre de la gestion de cet établissement hospitalier, le ministre Gilbert Mokoki s'est appuyé sur la bonne gouvernance et l'hygiène hospitalière. « Cet hôpital, construit dans le cadre du programme Santé pour tous, est un précieux cadeau que le président de la République a offert à la population de Brazzaville en général et de Djiri en particulier... Il s'agit concrètement de manager cet hôpital avec les outils modernes et d'offrir les soins et services de qualité. C'est pour la satisfaction de notre population et son bien-être. Ainsi, nous insistons sur deux points : la bonne gouvernance et l'hygiène hospitalière », a déclaré le ministre de la Santé et de la Population.