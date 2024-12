Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Une tombola pour passer les festivités en beauté

Dans le cadre de la célébration de la fête de la Nativité, la députée de la deuxième circonscription électorale de Moungali II, Inès Nefer Bertille Voumbo Yalo Ingani, a organisé une tombola pour permettre à la population de sa circonscription de fêter en beauté.

Dénommé "Super tombola Inès-Nefer-Bertille-Voumbo-Yalo-Ingani", le jeu de chance et de hasard a réuni plus de deux cents personnes habitant la deuxième circonscription électorale de Moungali, le quatrième arrondissement de Brazzaville. Plusieurs objets de valeur considérés par ces dernières comme un merveilleux cadeau pour passer en beauté les fêtes de la Noël 2024 et du Nouvel An 2025 ont été mis en compétition. Il s'est agi de douze vélos de marque Djakarta, dix congélateurs, neuf cuisinières, deux tricycles de marque Kavaky, quatre groupes électrogènes, cinquante sacs de foufou et cinquante autres de riz.

Avant le lancement de cette tombola organisée en toute impartialité, la députée de Moungali II a invité les jeunes de sa circonscription électorale à s'organiser autour d'un groupement afin de bénéficier d'une éventuelle aide pouvant leur permettre d'entrevoir des moments heureux. « Cette année 2024, le président l'a consacrée "année de la jeunesse ", donc votre année. Ça ne s'est jamais fait dans le pays, et ça va continuer encore en 2025 parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de la jeunesse en une année. Je souhaite que, vous les jeunes de ma circonscription, vous vous organisiez en groupement. A ce moment, vous vous entendez et venez me voir, en m'informant que vous vous êtes regroupés en groupement des soudeurs, par exemple, et que je vous aide. Prenez ces initiatives et vous me verrez avec vous », a assuré la députée de Moungali II aux jeunes de sa circonscription électorale.

Après la réception des différents cadeaux, Inès Nefer Bertille Voumbo Yalo Ingani a fait savoir que s'ils ont eu toutes ces choses, c'est grâce au Parti congolais du travail. Cependant, la tombola et la remise des dons concernent la population de sa circonscription sans distinction idéologique. « Tous ceux qui sont venus ici ont été enregistrés par les chefs de quartier. Ce qui est important pour nous, c'est de nous organiser pour le bien-être social de notre quartier », a-t-elle souligné. Elle a par la même occasion demandé aux heureux bénéficiaires d'en faire bon usage et même de se lancer dans la création des petites entreprises, car le plus long voyage commence par le premier pas.

De leur côté, les heureux gagnants ont témoigné leur gratitude à la députée de Moungali II et ont imploré Dieu le Père de la combler de bénédictions. A tous ces heureux gagnants, la députée Inès Nefer Bertille Voumbo Yalo Ingani leur a remis de quoi leur permettre de se mouvoir avec leurs gains en toute sécurité.