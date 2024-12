Congo-Brazzaville: Fêtes de la Nativité - La FEMB partage un repas de coeur avec les orphelins

L'équipe de la Fondation "Éternel est mon berger" (FEMB-YM) a saisi l'après-midi du 25 décembre pour effectuer une descente à l'organisation Initiative pour le développement des vulnérables (IDV), au quartier Congo, dans la commune de Ngaliema. Elle a permis à cette équipe conduite par le coordinateur Yves Tshimanga, sous l'impulsion de la fondatrice Yvette Mbuyi, de redonner la joie à 48 orphelins pensionnaires de cet orphelinat dont 27 garçons et 21 filles dont l'âge varie entre 4 et 14 ans.

Dans sa gibecière, l'équipe de la FEMB-YM a amené de multiples cadeaux pour enfants et un repas de coeur leur a également été offert. Avant cette descente, la FEMB-YM a pris soin de mettre ces enfants en condition, notamment en leur fournissant préalablement des vêtements pour la fête et les amenant chez les coiffeurs pour leur permettre de passer la fête dans de bonnes conditions. "Nous avons tenu à ce que ces enfants qui ont perdu leurs parents biologiques et pour lesquels notre ASBL intervient de temps en temps passent ces moments de fête dans les mêmes conditions que ceux dont les parents sont présents", a expliqué la fondatrice de la FEMB, Yvette Mbuyi.

Elle a indiqué que les actions de cette association à but non lucratif (ASBL) se fondent sur les saintes écritures: le verset 1 du psaume 23 et Jacques 1, verset 27.

Une joie partagée

Les enfants bénéficiaires de cette action ont exprimé leur joie de voir leur journée garnie par les soins de cette ASBL, qui intervient de temps en temps pour leur faire oublier leur état d'orphelins et combler le vide créé par la perte de leurs parents. Le coordinateur de l'ONG IDV, Sauveur Kwete, a remercié la fondatrice de la FEMB, Yvette Mbuyi, ainsi que sa délégation présente sur place.

Dans sa prise de parole, le coordinateur de la Fondation a fait appel à toutes les personnes éprises de bonne foi pour participer volontairement à cette oeuvre noble. Après IDV, la délégation de la FEMB s'est rendue au quartier Badiadingi, dans la même municipalité, où elle a apporté des cadeaux aux orphelins encadrés par l'orphelinat Cri des enfants. Puis, dans la commune de Ndjili où elle a fait le même geste à l'orphelinat Maison de l'espoir.

Précisons que ces trois orphelinats sont en partenariat avec la FEMB-YM qui y intervient régulièrement en vue de soulager tant soit peu les promoteurs de ces maisons des charges liées à l'encadrement et la survie de leurs pensionnaires. Parmi les actions menées, la FEMB soutient, en plus de la vie de tous les jours, la scolarité et la formation professionnelle de ces orphelins.