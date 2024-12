Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - La Fondation MTN fait un don de médicaments à l'association MCPLC

Le don de médicaments fait le 23 décembre à Ignié par la Fondation MTN Congo à l'Association Marcher courir pour la cause (MCPLC) va aider tant soit peu cette association à entamer la phase la plus importante de son combat après la sensibilisation et le dépistage : le traitement des patients.

Rodrigue Dinga Mbomi, président de MCPLC, a salué le geste fait par Vanessa Tsouma. « Merci à MTN pour ce don en médicaments d'une valeur assez conséquente. Notre sujet c'est la sensibilisation pour la lutte contre le diabète. Quand on sensibilise et dépiste, l'étape d'après pour ceux qui sont détectés positifs c'est le traitement médicamenteux et grâce à MTN, nous allons pouvoir poursuivre ce combat », a t-il expliqué.

La Fondation MTN Congo et MCPLC ne sont pas allés à Ignié par hasard. Elles ont répondu à l'invitation de la maire d'Ignié. Assitou Kamara Somi organise depuis quatre ans, en effet, un événement pour aider les enfants surtout ceux vivant dans les milieux défavorisés à passer les fêtes de fin d'année en beauté . Des jouets ont été distribués à plus de 300 enfants du préscolaire et primaire accompagnés d'un repas. La Fondation MTN a appuyé l'initiative en faveur de la couche la plus vulnérable dont les enfants en font partie.

« La caravane jaune » a commencé le 20 décembre avec pour objectif de sillonner les hôpitaux des différentes villes, notamment Pointe-Noire, Dolisie, Brazzaville, Oyo et Ouesso ainsi que les orphelinats pour pouvoir apporter un peu de joie aux enfants en faisant des dons de jouets, des vivres, des médicaments et surtout le paiement des factures et services de néonatologie et de pédiatrie dans ces hôpitaux.

« Je remercie madame la maire d'Ignié. Cela fait quelques semaines que nous collaborons avec elle et nous constatons que la relation est positive parce que nous avons déjà eu l'occasion de réaliser les opérations de sensibilisation et de dépistage dans la commune d'Ignié », a souligné Rodrigue Dinga Mbomi.