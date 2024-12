Congo-Brazzaville: Congo Télécom - Le réseau de téléphonie mobile désormais opérationnel

Le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a annoncé le 23 décembre l'opérationnalisation du réseau de téléphonie mobile de Congo Télécom. Les tests des appels avec MTN Congo et Airtel Congo se sont révélés concluants, marquant le début d'une nouvelle ère pour la connectivité dans le pays.

L'annonce a été faite à la suite de la visite effectuée par le ministre d'État chargé de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et des Travaux publics, Jean-Jacques Bouya, sur différents sites, notamment le site du Projet de couverture nationale (PCN) et ceux abritant des infrastructures clés indispensables au déploiement du réseau de Congo Télécom. En effet, cette visite a permis, entre autres, d'évaluer l'état d'avancement de la phase 3 du PCN. Pour ce faire, des tests d'appels téléphoniques ont été effectués, confirmant la qualité et la fiabilité des installations mises en place.

L'opérationnalisation dudit réseau devrait permettre à l'opérateur historique de diversifier ses activités et ses sources de revenus. En ajoutant la téléphonie mobile à son portefeuille, Congo Télécom se positionne comme un acteur capable de répondre à l'explosion de besoins de connectivité et d'innovation numérique. Depuis sa création en 2003, la société a consolidé sa présence dans la téléphonie fixe et la fibre optique.

« ...Le déploiement progressif des réseaux fixes et mobiles de Congo Télécom ambitionne d'offrir une connectivité fiable et accessible sur l'ensemble du territoire. Ce projet répond aux besoins croissants des citoyens et des entreprises. Tout en ouvrant des perspectives économiques, éducatives et sociales majeures pour des millions de Congolais grâce à un partenariat stratégique avec Huawei et au soutien institutionnel de la Délégation générale aux grands travaux », a déclaré le ministre Léon Juste Ibombo lors de cette visite

Il a par la même occasion souligné que cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'Etat de faire de Congo Télécom un acteur majeur du numérique dans le pays.