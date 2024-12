Congo-Brazzaville: District de Mayama - GAE disponibilise 20 hectares au profit des coopératives

Le coordonnateur de la Génération auto-entrepreneur (GAE), Digne Elvis Tsalissan Okombi, a offert le 23 décembre vingt hectares de terres et du matériel aratoire à dix coopératives agricoles de Kahounga-Moutila, dans le district de Mayama, département du Pool.

Accompagné du député de la circonscription électorale unique de Mayama, Prince Bertrand Bahamboula, et du président de l'Association ya Bidié, Elbé Biscaye Bidié, son point focal dans le département du Pool, Digne Elvis Tsalissan Okombi a remis, en sus des vingt hectares, des brouettes, houes, arrosoirs, machettes et autres aux dix coopératives. Une manière pour le coordonnateur de GAE d'accompagner, selon ses mots, l'oeuvre grandiose de l'élu de Mayama dans sa circonscription.

« Aujourd'hui, c'est un appui que nous sommes venus apporter au député de Mayama pour le travail qu'il fait déjà dans cette localité. Je vous avoue que je suis bluffé de voir ce travail, et la goutte d'eau que nous apportons est un accompagnement. Je crois que nous aurons intérêt à y revenir pour appuyer un peu plus ce travail. Nous lançons un appel à tout partenaire, ceux qui ont la possibilité d'apporter quelque chose de plus, de venir encourager le député afin qu'il puisse continuer à soutenir les habitants dans le département du Pool », a invité Digne Elvis Tsalissan Okombi.

Le député de Mayama, Prince Bertrand Bahamboula, s'est de son côté félicité de l'initiative de GAE d'autant que le développement d'un pays ne peut pas être l'initiative d'une seule personne. Selon lui, la GAE est un mouvement d'esprit qui est lancé sur l'ensemble du pays. « Nous remercions son coordonnateur qui a choisi cette fois-ci le département du Pool, en commençant par Kinkala et Louingui. Aujourd'hui, c'était le tour du district de Mayama, qui a les vestiges de guerre qui sont encore vivaces. Les habitants sont en train d'épouser cet esprit d'auto-entrepreneuriat, recevoir les vingt hectares dans notre district, cela est salutaire. Donc, nous remercions le mouvement et nous souhaitons que GAE revienne encore ici davantage pour nous accompagner. Nous éprouvons un sentiment de gratitude, de remerciement afin que ce mouvement aille au-delà des frontières de Mayama en touchant encore d'autres localités », a-t-il souhaité.

Une activité se pratique en collaboration avec le Centre d'exploitation des machines agricoles qui met à la disposition des coopératives des tracteurs. S'exprimant au nom des bénéficiaires, Séraphin Aimé Diandanga a témoigné leur soutien à la politique agricole du président de la République à travers le choix que la GAE a apporté à leurs coopératives, notamment au village Kahounga-Moutila qui est une terre agropastorale. Selon lui, après Joseph Leko qui a laissé ses empruntes dans les années 1960 à travers son projet de métayage des ruminants, le nom de l'actuel député de Mayama sera également gravé dans les annales de cette sous-préfecture. « Mayama, hier abandonné à son triste sort, est désormais semblable à un miroir aux yeux des Congolais, grâce à l'initiative du président de la République : l'agriculture au sens large. Terre agropastorale, il sera le premier district historique du département Djoué-Léfini, car il est le mieux placé », a déclaré en substance le président des coopératives bénéficiaires.

Notons que le coordonnateur de GAE avait remis, le 22 décembre à Kinkala, chef-lieu du département du Pool, des outils aratoires et des fonds à plus de 200 coopératives agricoles. Le but étant, entre autres, de contribuer à l'émancipation économique et sociale, de créer des emplois durables en milieu rural. Digne Elvis Tsalissan Okombi avait, par la même occasion, signé une convention avec l'Association ya Bidié, faisant d'elle son point focal dans le département du Pool. Une convention qui consiste à financer les projets dans le département à vocation agricole.

Ces activités s'inscrivent dans le cadre du projet "Matissa affaires", lancé le 19 novembre à Brazzaville par l'association GAE dans le but de renforcer les capacités opérationnelles des jeunes déjà en activité et d'appuyer, à terme, plus de 15 000 autres. Digne Elvis Tsalissan Okombi lançait par la même occasion l'appel aux financements de 500 hectares dans cinq départements différents, notamment le Pool, les Plateaux, le Niari, l'Alima-Nkeni et la Bouenza pour, disait-il, appuyer la vision du chef de l'Etat dans le secteur agricole.