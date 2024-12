Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Yoann Edgard Nguesso redonne le sourire aux enfants de Poto-Poto

Le conseiller départemental et municipal de Brazzaville, Yoann Edgard Nguesso, a offert le 24 décembre des cadeaux à plus de cinq cents enfants du troisième arrondissement, Poto-Poto. Une initiative qui vise non seulement à redonner le sourire aux enfants mais également à faire en sorte qu'aucun enfant ne soit laissé de côté pendant cette période festive.

Le geste s'est inscrit dans le cadre de la première édition de l'initiative « Yamba essengo ya Noël » en sigle YEN. Tout a été mis en oeuvre pour procurer de la gaîté aux enfants en cette période de vaches maigres. Cela a été pour le conseiller Yoann Edgard Nguesso également une façon de soulager tant soit peu certains parents en difficulté en ces temps.

Pour cette première édition, en plus de la distribution des cadeaux, des moments riches en activités ludiques et festives ont marqué cet instant. Les enfants ont eu droit pour l'occasion à une remise de gadgets, une touche de maquillage, des prestations hautes en couleur offertes par des artistes comédiens et musicaux et, pour couronner le tout, une prestation du père Noël.

Aussi, un goûter généreux comprenant des sandwichs et des boissons a été offert aux enfants pour leur redonner de l'énergie en ces instants de joie. « Aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir de célébrer Noël avec les enfants de Poto-Poto et leurs familles. À travers la remise de cadeaux, j'ai vu des sourires naître, des éclats de rire et des instants de complicité s'échanger. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la joie des parents qui, en voyant leurs enfants s'émerveiller, partageaient eux aussi ce bonheur sincère et contagieux. Ces moments sont précieux. Ils nous rappellent que Noël, ce n'est pas seulement une fête, c'est aussi l'occasion de renforcer nos liens, de cultiver l'amour et de bâtir une communauté forte et unie », a déclaré Yoann Edgard Nguesso.

Le conseiller a, par ailleurs, souhaité que la fête de Noël ne soit pas réduite à la seule distribution d'objets et cadeaux aux enfants, mais qu'elle soit aussi un moment d'humanisme. « Ce temps des fêtes est également le moment d'illuminer la vie de ceux qui nous entourent tout en sachant que ça peut être aussi un moment difficile pour certaines familles. Nous pensons à ces familles qui travaillent dur mais qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est donc le moment pour nous de soutenir nos proches, nos voisins et ceux qui sont dans le besoin de quelque façon que ce soit », a-t-il indiqué.

Au terme de cette célébration, les parents présents ne sont pas restés indifférents face à ce geste de générosité. Ils ont loué cette initiative qui, pour eux, a illuminé le visage des enfants.