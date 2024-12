Afrique: "Journée internationale de la préparation aux épidémies - Focus sur le Mpox en RDC et le virus Marburg au Rwanda"

La Journée internationale de la préparation aux épidémies, célébrée le 27 décembre de chaque année, a été proclamée en 2020 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette initiative vise à souligner l'importance de la prévention, de la préparation et de la coopération internationale face aux épidémies, en mettant l'accent sur la nécessité d'une solidarité mondiale pour faire face aux crises sanitaires.

Cette année, une attention se porte particulièrement sur les récentes épidémies de Mpox (anciennement connue sous le nom de variole du singe) en République démocratique du Congo (RDC) et de la maladie à virus Marburg au Rwanda.

Mpox en République démocratique du Congo

La RDC est confrontée à une recrudescence significative des cas de Mpox. D’après nos confrères de El Pais, depuis le début de l'année, plus de 31 000 cas suspects et plus de 1 000 décès ont été enregistrés, touchant principalement des enfants.

De ce fait, la même source nous précise que les autorités sanitaires ont lancé une campagne de vaccination ciblant en priorité le personnel de santé et les groupes à risque, tels que les bouchers, les chasseurs et les travailleuses du sexe. Cependant, les défis persistent en raison du manque d'infrastructures, de ressources et de l'insécurité dans certaines régions.

Maladie à virus Marburg au Rwanda

Au niveau du Rwanda, le pays a récemment déclaré la fin de l'épidémie de la maladie à virus Marburg.

À en croire Reuters, le ministère de la Santé M.Sabin Nsanzimana avait signalé 66 cas confirmés, 15 décès et 51 guérisons. Les autorités sanitaires, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ont mis en œuvre des mesures rigoureuses de surveillance, de traitement et de vaccination pour contenir la propagation du virus.

Le 20 décembre 2024, le ministre de la Santé, a annoncé officiellement la fin de l'épidémie, conformément aux directives de l'OMS stipulant qu'une épidémie est considérée comme terminée après 42 jours sans nouveau cas.

Importance de la préparation aux épidémies

Ces situations mettent en évidence l'importance cruciale de la préparation aux épidémies. La Journée internationale de la préparation aux épidémies rappelle la nécessité pour les États, les organisations internationales, le secteur privé et la société civile de renforcer les systèmes de santé, d'investir dans la recherche et le développement de vaccins, et de promouvoir la coopération transfrontalière pour une réponse efficace aux crises sanitaires.

En cette journée, l'ONU appelle à une vigilance accrue et à une action collective pour prévenir de futures épidémies et protéger la santé mondiale. La solidarité et la collaboration internationale demeurent essentielles pour surmonter les défis sanitaires actuels et à venir.