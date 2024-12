Tunisie: Ministère du Tourisme - Faire du tourisme intérieur une priorité nationale

Face aux enjeux du développement durable et de l'équité régionale, le ministère du Tourisme s'engage à promouvoir le tourisme intérieur. Avec des objectifs ambitieux et des initiatives concrètes, cette stratégie vise à offrir aux Tunisiens une expérience de découverte authentique tout en soutenant les économies locales et en consolidant la résilience du secteur touristique.

Le ministère du Tourisme a organisé, hier, une séance de travail stratégique visant à renforcer le tourisme intérieur, en réponse à une demande croissante des familles tunisiennes pour des vacances accessibles et enrichissantes. Cette initiative, présidée par le ministre Sofian Tekaya, met l'accent sur la valorisation des régions et la stimulation de l'économie locale à travers des offres adaptées et diversifiées.

Redécouvrir la Tunisie...

Lors de cette rencontre, Tekaya a mis en avant l'importance du tourisme intérieur en ces termes tout en soulignant que cette initiative n'est pas seulement une opportunité économique, mais aussi un engagement pour soutenir les régions et renforcer le lien des Tunisiens avec leur patrimoine culturel et naturel.

«Nous visons à faire du tourisme intérieur une priorité nationale... Aujourd'hui, le tourisme intérieur représente plus de 25 % de l'activité touristique en Tunisie. Notre ambition est qu'il dépasse 50 % dans les dix prochaines années. Cela contribuera à la stabilité économique et à la réduction des disparités régionales », a-t-il précisé.

Tekaya a, également, mentionné que les discussions ont porté sur les efforts conjoints du secteur public et privé pour développer une offre touristique variée et de qualité. Parmi les initiatives présentées figurent la promotion des circuits régionaux (en encourageant les Tunisiens à découvrir les divers paysages du pays, du nord au sud, en incluant le Sahara et les régions montagneuses), des offres familiales attractives (en mettant en place des tarifs accessibles pour les familles, avec des formules adaptées aux différents budgets, notamment dans les hôtels, les éco-lodges et les restaurants), un agenda culturel riche (en organisant des festivals locaux tels que la saison saharienne et les célébrations de Tozeur, mettant en avant les traditions et l'artisanat tunisiens).

À ce sujet, le ministre a déclaré : «Nous souhaitons que chaque famille tunisienne trouve une offre adaptée à ses besoins. Qu'il s'agisse de vacances au bord de la mer, de découvertes culturelles ou d'aventures dans le désert, il est essentiel que le tourisme soit accessible à tous».

Un autre point clé de la réunion concernait l'impact économique du tourisme intérieur. Les participants ont souligné que le développement de cette activité permet de stimuler l'économie des régions, en créant des opportunités d'emploi dans des secteurs variés tels que l'hébergement, la restauration, le transport et l'artisanat.

Dans ce cadre, Tekaya a évoqué les efforts en cours pour améliorer les infrastructures touristiques. « Nous travaillons sur l'amélioration des services touristiques, y compris les circuits écologiques et les structures d'accueil dans les régions les plus reculées. L'objectif est de garantir une expérience de qualité tout en respectant l'environnement».

Il a, par ailleurs, affirmé que le tourisme intérieur est un pilier pour un développement équilibré et durable. «Nous espérons que ces efforts, conjugués à l'engagement des professionnels du secteur, permettront d'atteindre des résultats probants dès l'année prochaine... Avec plus de 10 millions de visiteurs enregistrés en 2024, la Tunisie semble renouer avec les chiffres d'avant la révolution. La promotion du tourisme intérieur constitue ainsi un levier stratégique pour consolider ces acquis et garantir une croissance inclusive et durable pour les années à venir », a-t-il encore précisé

Une plateforme numérique pour rapprocher les Tunisiens

Pour sa part, Ahmed Bettaieb, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (Ftav), a indiqué que cette opération stratégique a pour objectif principal de répondre aux attentes des Tunisiens étant donné que le marché tunisien est un marché d'excellence, et qu'il faut travailler à le valoriser davantage.

Bettaieb a aussi insisté sur l'importance d'intégrer des solutions numériques pour démocratiser l'accès au tourisme. «Actuellement, nous sommes en train de développer une plateforme numérique qui permettra à tous les Tunisiens de bénéficier de services touristiques adaptés. Cette initiative vise à éliminer les barrières existantes et à offrir une expérience touristique moderne et accessible », a-t-il indiqué.

Pour répondre aux contraintes économiques qui freinent certains ménages, Ahmed Bettaieb a proposé des solutions novatrices. «Nous envisageons de mettre en place des «tickets vacances» ou des «tickets d'hébergement». Ces outils permettront à nos concitoyens, même ceux avec un pouvoir d'achat limité, de profiter des nombreuses opportunités touristiques offertes dans notre pays», a-t-il annoncé.

Il a aussi évoqué les collaborations avec le secteur public. «Nous avons sollicité l'implication des institutions bancaires et des organismes économiques pour rendre ces solutions accessibles. Maintenant, seuls 30 % des Tunisiens possèdent un compte bancaire, mais nous explorons des alternatives pour inclure tous les segments de la population dans cette dynamique », a-t-il encore affirmé, tout en ajoutant qu'environ 70 % des touristes en Tunisie sont des Tunisiens et qu'il est crucial de continuer à améliorer les services d'accueil et à diversifier les offres pour répondre à leurs attentes. « Notre ambition est de faire du tourisme intérieur une expérience inclusive et de qualité, à la portée de tous».

300 restaurants mobilisés

Un avis partagé par Mohamed Haouas, directeur exécutif de la Fédération tunisienne des restaurants touristiques (Ftrt), qui a souligné le rôle clé des stratégies et des efforts déployés par le ministère du Tourisme pour promouvoir une nouvelle dynamique dans le secteur. «A l'heure actuelle, nous assistons peut-être à l'émergence d'une nouvelle culture, celle du tourisme intérieur», a-t-il affirmé, ajoutant que «d'importants efforts ont été faits, et nous commençons à en récolter les fruits».

Haouas a, par ailleurs, mis en avant l'harmonie et la collaboration qui caractérisent les relations entre les différentes parties prenantes : «Nous avons mobilisé tous nos partenaires, notamment les restaurants touristiques, sachant que 90 % des touristes tunisiens fréquentent nos établissements. Cela montre que la majorité des touristes en Tunisie sont en réalité des Tunisiens».

Il a, en outre, insisté sur l'engagement des acteurs du secteur. «Avec le soutien des autorités, nous avons mis en place des initiatives visant à renforcer l'attractivité de nos restaurants, que ce soit par la diversité des menus, l'intégration des spécialités culinaires tunisiennes ou encore par des offres adaptées aux budgets locaux», a-t-il affirmé.

Pour parler des coûts, il a reconnu que certaines questions restent à résoudre pour garantir des tarifs abordables, mais on constate une réelle volonté des partenaires de contribuer à cette démarche.

Haouas a aussi souligné l'importance d'étendre ce programme à d'autres établissements. «Nous avons déjà mobilisé 300 restaurants pour participer à cette initiative, et nous souhaitons élargir cette dynamique à des restaurants non touristiques. L'objectif est de créer une expérience globale qui bénéficie autant aux Tunisiens qu'aux visiteurs étrangers», a -t-il affirmé.