Tunisie: Contrôle sanitaire - Saisie de 6,5 tonnes de boissons et de matières depuis le début du mois de décembre

L'Instance Nationale de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) a saisi 7 tonnes de produits alimentaires, dont 6,5 tonnes de boissons et de matières premières, en plus d'une demi-tonne de viandes blanches, à la suite de 2500 visites de contrôle sanitaire dans un certain nombre de magasins dans différents gouvernorats de la République, depuis le début du mois de décembre jusqu'au 24 du même mois, a déclaré à la TAP le directeur général de l'INSSPA Mohamed Rabhi.

Au cours de ces inspections, les agents de contrôle sanitaire relevant de cette instance ont dressé 31 procès-verbaux à l'encontre des contrevenants et fermé quatre points de vente de boissons, après avoir constaté un certain nombre d'infractions, concernant notamment les conditions de préparation et de stockage non conformes aux normes sanitaires outre le fait que plusieurs matières premières utilisées dans la fabrication des boissons étaient périmées. Ils ont relevé également présence d'insectes dans les ateliers de préparation de ces produits alimentaires, a indiqué Rabhi.

Les agents de contrôle ont également saisi une grande quantité de boissons prêtes à l'emploi et placées dans des glacières depuis plusieurs mois.

Le directeur général de l'INSSPA a mis l'accent sur le risque que peuvent présenter ces boissons stockées dans des conditions non conformes aux normes pour la santé, ajoutant, à ce propos, qu'ils peuvent provoquer de graves intoxications.

Mohamed Rabhi, a, par ailleurs, rappelé à ce propos, que l'achat des boissons doit se faire dans des points de vente agréés et faciles à contrôler et à verbaliser en cas d'infraction à la loi, et éviter les circuits de distribution parallèles.

Il a expliqué que l'Instance a mis en place un programme de contrôle spécial à l'occasion de la célébration des fêtes de fin d'année afin de redoubler d'efforts pour renforcer le contrôle d'hygiène et la surveillance pendant cette période au cours de laquelle de grandes quantités de boissons et de viandes blanches sont consommées.