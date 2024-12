Tunisie: Coup d'envoi du 4ème championnat national de lecture à Kébili

La ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, a donné, mercredi, le coup d'envoi de la quatrième édition du championnat national de lecture à la bibliothèque régionale de Kébili, lors de sa visite dans la région.

Prenant connaissance du projet d'extension de cette bibliothèque, la ministre a souligné la nécessité de mettre en oeuvre des solutions urgentes et efficaces pour améliorer les infrastructures culturelles placées sous la tutelle du ministère. Elle a également insisté sur l'importance d'entreprendre des travaux de réhabilitation et de maintenance afin que ces institutions répondent aux attentes de la population.

Dans le cadre de sa visite dans le gouvernorat de Kébili, la ministre a pris connaissance de l'état d'avancement des travaux dans plusieurs institutions culturelles de la région et a été informée des projets en cours de réalisation ou en suspens.

Ainsi, elle s'est rendue à la maison de la Culture Mohamed Ali Marzouki à Douz, où les travaux, sont quasiment achevés. Cette institution comprend un espace couvert et un autre à ciel ouvert pour les expositions, une salle multimédia, deux salles polyvalentes, ainsi qu'une salle de spectacles d'une capacité de 555 places.

Elle s'est également rendue au complexe culturel Ibn el-Haithem à Kébili, qui regroupe la maison de la culture et l'Institut régional de musique. Ce complexe dispose d'une salle de spectacles de 650 places et d'un étage supérieur pouvant accueillir 200 places, ainsi que sept autres salles destinées à un usage commun. Suite à l'arrêt des travaux de réhabilitation, après six appels d'offres non concluants en raison du désintérêt des entrepreneurs, la ministre a appelé les responsables régionaux et les parties concernées à accélérer les procédures administratives à travers notamment le recours à la procédure de négociation directe. Elle a, à cet égard, souligné l'importance de redoubler d'efforts afin de finaliser ces projets dans les délais impartis.

La ministre s'est rendue dans le cadre de sa visite à la médina de Kébili pour examiner les possibilités de son intégration dans un circuit touristique afin d'en faire une destination privilégiée pour le tournage de films. Elle a chargé les cadres régionaux du ministère de concevoir un projet global fixant les objectifs à court et à long terme et d'étudier les moyens de sa finalisation et de son financement.