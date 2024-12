Tunisie: Aïn Draham - Une destination hivernale prisée par les visiteurs locaux et étrangers

Hier, mercredi, et aujourd'hui, jeudi, la ville d'Aïn Draham, située dans le gouvernorat de Jendouba, a attiré un grand nombre de visiteurs venus profiter de l'atmosphère hivernale et des derniers vestiges de neige tombée durant la nuit sur les hauteurs environnantes.

Les visiteurs, originaires principalement des gouvernorats voisins, notamment de la région du Grand Tunis, se sont rendus sur place en bus, en voitures particulières et en taxis. À Aïn Draham et à ses abords, les restaurants et les étals d'artisanat ont connu une affluence remarquable. Les créations des artisans locaux, telles que des objets d'art et des cadeaux fabriqués en bois de la forêt ou en branches d'arbres locaux, ont particulièrement séduit les visiteurs.

Sur les bords des routes, des enfants et des jeunes proposaient à la vente divers produits forestiers biologiques, notamment des champignons, des plantes médicinales et du miel sauvage.

L'agence Tap rapporte que unités touristiques de la ville ont affiché des taux d'occupation élevés, renforcés par l'arrivée de nombreux touristes algériens et libyens venus passer les vacances scolaires et célébrer le Nouvel An.

Plusieurs visiteurs ont loué la beauté des régions d'Aïn Draham et de Beni Mtir, en particulier les cascades et le pont du barrage. Ils ont évoqué avec enthousiasme les paysages pittoresques, tels que les sources d'eau, la végétation luxuriante, et le brouillard matinal et vespéral, ainsi que les saveurs uniques de la cuisine traditionnelle locale, les objets artisanaux en bois et les huiles végétales disponibles sur place.

Enfin, il est prévu que la région enregistre une affluence encore plus importante durant le week-end.