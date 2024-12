Tunisie: ST - Au Mhiri pour gagner !

Le ST continue de s'accrocher et peut même passer devant tout le monde dès aujourd'hui en cas de victoire à Sfax face au CSS.

Une attitude sur le terrain qui comporte tous les ingrédients pour plaire aux amateurs de beau jeu, du punch, de l'envie et une cohésion d'ensemble à toute épreuve, le groupe de Maher Kanzari engrange surtout les points, et c'est bien cela l'important dans une période au cours de laquelle les concurrents du Stade se montrent pour la plupart inconstants. Le Stade ne lâche donc rien. Dans la qualité, dans l'état d'esprit, l'équipe répond présent.

Sur ce, si l'on rembobine brièvement, l'on note que le Stade reste donc sur trois victoires consécutives, à Gafsa, puis au Bardo à deux reprises face au CA et l'OB. Le plein de confiance pour un ensemble bardolais qui entend prendre la pole position en cas de succès cet après-midi à Sfax en croisant le CSS. Un onze sfaxien qui, rappelons-le, accuse le coup depuis peu avec une 8e place au classement et une défaite de rang à Metlaoui. Pour le Stade Tunisien, les voyants sont donc au vert et le CSS devra forcément y mettre les ingrédients pour parvenir à enrayer la belle mécanique stadiste.

Une réalité qui prend corps sur le terrain

Au Taieb Mhiri, Maher Kanzari n'entend pas changer une équipe qui gagne. Et même si sa formation évolue hors de ses bases, face à un onze redevable d'une réaction d'orgueil, seul un profil de jeu offensif permettrait aux Stadistes de gagner et ainsi passer devant tout le monde au classement. Bien entendu, plus bas, au charbon et en défense, les constantes stadistes sont les témoins d'une réalité qui prend corps sur le terrain. En clair, avec Khalfa et Laifi sur les côtés, la paire Sahraoui-Arous dans l'axe, juste devant le duo de sentinelles, Bonheur-Touré, le Stade semble imprenable, alors qu'aux avant-postes, avec Oumarou à l'animation et au soutien aux attaquants, Saafi, Mejri et Kadida sur le front, il y a toujours de bonnes raisons d'espérer volet impact offensif.

N'oublions pas aussi qu'au chapitre des alternatives, ça se bouscule sur le banc avec l'attaquant Berrima, le milieu offensif Amath Ndao et les jeunes Smaali, Atoui, Sajed Ferchichi et autre Khalil Ayari. Un pré-bilan plutôt flatteur, on comprend mieux pourquoi la machine s'emballe au Bardo, surtout que, jusque-là, le Stade a performé face aux cadors, l'ESS, l'EST et le CA. Rendez-vous donc cet après-midi au Mhiri pour repartir de plus belle et se montrer à la hauteur de ses ambitions.