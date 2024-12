Madagascar: La destination Ampefy rafle les suffrages

Ampefy, joyau de la région Itasy, séduit les touristes par ses paysages uniques, ses sites emblématiques et son offre touristique en plein essor.

Ampefy, nichée au coeur de la région Itasy, s'affirme comme une destination touristique incontournable, attirant un nombre croissant de visiteurs tout au long de l'année. Grâce à ses infrastructures routières de qualité et à la richesse de ses sites naturels, cette région séduit aussi bien les touristes locaux qu'internationaux. Avec ses trente-deux sites touristiques répertoriés par le Bureau Régional du Tourisme d'Itasy (ORTI), Ampefy offre un cadre idéal pour les amateurs de nature et d'aventure.

Parmi les sites emblématiques de la région figurent les geysers d'Analavory et l'Îlot de la Vierge à Manjakasoa. Selon l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), les visiteurs apprécient particulièrement la plage d'Ampefy et le lac d'Andranotorahana, qui figurent parmi les lieux les plus fréquentés. « La région Itasy est l'une des plus attractives pour les touristes », déclare un représentant de l'ONTM. À l'horizon 2025, un nouveau circuit touristique reliant treize villages autour d'Ampefy viendra enrichir l'offre touristique, renforçant davantage l'attractivité de la région.

L'intérêt croissant pour Ampefy se reflète par une demande accrue en hébergements et en restauration, particulièrement en haute saison. Selon Henintsoa, responsable de l'Hôtel 4 Vents à Ambodiamontana, les réservations s'intensifient bien avant les périodes festives.

Défis à relever

« En général, les réservations débutent deux semaines avant les fêtes, et une semaine avant, les hébergements sont déjà presque complets », explique-t-il.

La clientèle d'Ampefy est variée, comprenant à la fois des locaux et des étrangers. La région voit affluer des visiteurs internationaux, notamment des Polonais, des Américains, des Hongrois et des Russes. Henintsoa souligne que ces derniers, disposant généralement d'un pouvoir d'achat plus élevé, dépensent davantage, bien que les Malgaches restent majoritaires, surtout durant la haute saison.

Kevin Ranaivoarimanana, co-gérant du Paulownia à Ampefy, un hôtel récemment inauguré, remarque que son établissement connaît un succès grandissant. « Nous affichons complet jusqu'au 5 janvier, avec un taux d'occupation de 100 % », indique-t-il.

Cependant, l'essor rapide du tourisme pose des défis importants. La qualité des services, notamment dans l'hôtellerie et la restauration, nécessite une amélioration continue. Face à l'augmentation des visiteurs, la professionnalisation des établissements devient cruciale pour atteindre l'objectif national ambitieux de un million de touristes d'ici à 2028.

« Des inspections régulières des hôtels et restaurants sont effectuées pour vérifier leur conformité aux normes d'hygiène et de sécurité », indique un responsable du Bureau du Tourisme.

La concurrence entre les établissements s'intensifie. En somme, Ampefy se positionne comme un pôle d'attraction pour les touristes, tant locaux qu'internationaux. Toutefois, la région devra continuer à investir dans la qualité des services pour soutenir sa croissance et répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante.