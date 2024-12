Madagascar: Concours de beauté - Tatiana Raharinirina participe au Miss Planet France

Tatiana Raharinirina, mannequin et entrepreneure malgache, fait actuellement sensation en tant que représentante de la Miss Francophonie au concours Miss Planet France 2025.

Avec ses 1m63, Tatiana Raharinirina fait partie des vingt et une candidates du concours Miss Planet France 2025, où elle représente fièrement la Miss Francophonie. Le concours est un tremplin prestigieux qui mène à la compétition internationale de Miss Planet, et actuellement, la jeune Malgache se distingue déjà dans le Top 2 du vote public, qui déterminera les Top 10 pour la grande finale en France. Le vote étant déjà lancé, chaque voix compte pour la suite de son parcours.

Mais ce concours n'est pas seulement une question de beauté. En effet, en plus des traditionnelles épreuves de défilé et de présentation, des challenges supplémentaires sont proposés, à l'instar de ceux au niveau international qui compteront pour les points. La grande finale se prépare avec intensité et commencera dès le mois de janvier, offrant à Tatiana Raharinirina une occasion de briller sur la scène mondiale.

«Je suis mannequin depuis 2017 et je suis de près tous les concours Miss. Quand j'ai vu l'appel à candidatures sur le site de Miss Planet France, j'ai été immédiatement intéressée et j'ai voulu en savoir plus sur les conditions», raconte Tatiana Raharinirina lors d'un appel téléphonique. «Je suis Malgache, mais j'ai un parcours riche et diversifié. Depuis plusieurs années, je suis plongée dans le monde du mannequinat et j'ai toujours rêvé de participer à un tel concours international. L'organisateur m'a choisie pour représenter la Miss Francophonie, aux côtés des représentantes de vingt régions de France au Miss Planet France».

Tatiana Raharinirina ne se contente pas d'être une simple candidate. Elle est aussi la fondatrice d'une école de mannequinat, Atara, qu'elle a ouverte il y a un an.

Détermination

«Mon projet pour ce concours est d'aider les jeunes filles à se développer dans le monde du mannequinat et du défilé, qui a été pour moi un moyen de financer mes études. J'ai voulu mettre cette passion au service des autres, pour que ce domaine soit perçu sous un autre jour, non seulement à Madagascar mais aussi à l'international», explique-t-elle. Elle se bat également pour sensibiliser le public au développement durable et à la protection de l'environnement.

Titulaire d'un Master en droit international public, Tatiana Raharinirina possède une expertise pointue en droit de l'environnement, un atout majeur pour les questions lors du concours. «Je vais utiliser mes connaissances pour aborder des problématiques cruciales lors de la compétition», ajoute-t-elle.

Son aventure dans le monde du mannequinat a débuté en 2017, et en 2018, elle a été élue première dauphine de Miss Analamanga, avant de participer au Miss World Madagascar. Aujourd'hui, elle est une influenceuse très suivie à Madagascar avec plus de cent deux mille abonnés sur ses réseaux sociaux. Parallèlement, elle a déjà animé une émission télévisée et se distingue comme danseuse.