Madagascar: La pollution prend de l'ampleur

Tout le monde doit être sur ses gardes. Météo Madagascar a établi, hier, un bulletin spécial de surveillance de la qualité de l'air qui annonce une dégradation significative de celle-ci dans la ville d'Antananarivo.

«Les concentrations des particules fines PM2.5 (de diamètre inférieur à 2,5 micromètres) sont sept à dix fois supérieures au seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au niveau d'Ampandrianomby, d'Andraharo, de Soanierana, d'Ambatobe, d'Amboditsiry et d'Andranomena», rapporte ce bulletin spécial.

La moyenne journalière des concentrations des particules fines PM2.5 à la date du 25 décembre a frôlé la qualité de l'air très malsaine à Soanierana et à Amboditsiry, avec des concentrations de PM2,5 de près de 150 µg/m³ dans ces quartiers, alors qu'il y avait peu de véhicules qui circulaient pendant Noël. Le gaz d'échappement des véhicules étant la source principale de la pollution de l'air, outre les feux de brousse.

Il s'agit d'un pic de pollution, selon Météo Madagascar. Avec les niveaux de pollution actuels, tout le monde peut subir des effets sur la santé, et les personnes sensibles comme les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de problèmes respiratoires et cardiaques peuvent subir des effets plus graves, selon l'agence. Une exposition prolongée à cette qualité de l'air est déconseillée.

Les conditions météorologiques des prochains jours pourraient rester favorables à l'accumulation des polluants, et ce pic de pollution risquerait de se prolonger. Il faudrait des précipitations pour lessiver l'atmosphère et réduire les pollutions de l'air. La population est invitée à réduire l'usage des véhicules et à renforcer la lutte contre les feux de brousse, pour lutter contre la pollution de l'air dans la capitale.