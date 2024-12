Algérie: Industrie militaire - De nouvelles productions au service de l'autonomie stratégique du pays

Sur sa lancée d'apprivoiser les nouvelles technologies pour le développement d'une base industrielle forte et durable, l'industrie militaire nationale, exposée à la 32e Foire de la production algérienne (FPA), qui se tient au Palais des expositions d'Alger, met en avant le haut niveau qu'elle a atteint dans ses différentes filières et son apport au soutien du tissu économique national.

Source de fierté et d'admiration pour les visiteurs qui se rendent aux différents stands de l'Armée nationale populaire (ANP), l'industrie militaire illustre non seulement les efforts du ministère de la Défense nationale (MDN) dans la promotion du produit national, mais renseigne également sur la valeur ajoutée qu'elle apporte à l'économie nationale.

Dynamisme, savoir-faire, technicité et innovation : l'industrie militaire algérienne s'emploie à renforcer l'autonomie stratégique du pays et à répondre aux défis contemporains. D'une foire à l'autre, elle présente ses dernières productions, des nouveautés aussi bien dans le domaine militaire qu'économique.

Parmi les entreprises du secteur, l'Etablissement de développement et de production des systèmes de technologies avancées (EDPSTA) expose ses dernières pépites. Il s'agit notamment d'un drone quadrirotor, baptisé "Aurès 700", et d'un autre à voilure, fabriqués par des compétences algériennes, avec pour mission la surveillance et la reconnaissance diurne et nocturne, la géolocalisation des cibles mobiles et fixes, ainsi que la réalisation de topographies aériennes et la poursuite des cibles mobiles.

"Ce sont des productions d'ingénieurs militaires, issus pour la plupart de l'Ecole militaire polytechnique (EMP), des écoles de l'aviation et d'autres établissements militaires", souligne à l'APS, le capitaine représentant de l'établissement à la FPA.

L'établissement est spécialisé dans la fabrication et la réparation de pièces en matériaux composites et offre des solutions de substitution pour des pièces de structures d'avions, ainsi que d'autres pièces spécifiques à usage aéronautique.

Parmi les nouveautés, le représentant de l'EDPSTA indique qu'actuellement, l'équipe d'ingénieurs s'emploie à développer de nouveaux produits, notamment un drone hybride DHA, un drone VTOL (à décollage et atterrissage vertical) qui combine les avantages d'un drone à voilure fixe et ceux des multi rotors, ainsi qu'un autre drone Hexarotor, un mini-drone de type kamikaze, ainsi que des systèmes de lance-obus et un système lance-grenades.

"L'établissement est doté d'une unité de veille technologique pour se tenir au diapason des nouveautés dans le domaine de la réalisation des drones et des formations cycliques sont organisées pour le personnel", assure le capitaine.

De son côté, l'Etablissement des constructions mécaniques de Khenchela (ECMK), spécialisé dans la fabrication d'armement au profit de l'ANP et des différentes institutions paramilitaires, ainsi que dans la production de pièces de rechange, expose une large gamme d'outillage de production.

"Notre participation à la FPA vise à présenter notre gamme de produits, inscrite dans le cadre de l'activité principale de l'ECMK : des produits de fabrication locale à 100%, respectant les normes internationales et de très haute qualité, qui reflètent l'expérience acquise par l'établissement, opérationnel depuis 1990", a déclaré à l'APS un lieutenant-colonel, représentant de l'établissement à cette manifestation.

Il ajoute : "Nous avons tenu à mettre l'accent sur les services techniques assurés par l'Etablissement dans le cadre de la sous-traitance industrielle au profit des établissements publics et privés, en présentant un échantillon des pièces de rechange que nous fabriquons".

Ainsi, des outillages de production tels que des outils de coupe, des instruments de contrôle et des équipements nécessaires à la production en série sont exposés. Le représentant de l'ECMK précise que ces pièces, telles que les moules d'injection et les estampes de forge, sont "très demandées" par les PME.

"Tous les services offerts par l'ECMK s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale mise en place par le haut commandement de l'ANP, visant à ajouter de la valeur à l'économie nationale, à enrichir le tissu industriel et à augmenter le taux d'intégration industrielle nationale, tout en réduisant la facture des importations", a ajouté le cadre militaire.

Au stand de l'Etablissement de développement de l'industrie de véhicules (EDIV) de Tiaret, deux nouveautés sont présentées au pavillon central.

Il s'agit d'un véhicule équipé d'une plateforme élévatrice de 12 mètres et d'un autre destiné à la collecte de sang, fonctionnant à l'énergie solaire et équipé de systèmes de refroidissement pour préserver la qualité du sang collecté.

Selon le commandant représentant de l'EDIV, ces nouvelles productions sophistiquées de très haute qualité, réalisées par des compétences algériennes dans diverses spécialités, "traduisent le niveau exceptionnel atteint par les unités de production de cette industrie, qui ont su s'adapter aux avancées technologiques".

Le stand de l'Etablissement de rénovation du matériel automobile (ERMA), spécialisé dans la rénovation des véhicules légers, des engins de travaux publics et des moteurs, présente de son côté son savoir-faire dans une nouvelle activité: la fabrication de chambres froides de différents volumes et de conteneurs frigorifiques de diverses dimensions.

Ces productions sont destinées aux différents établissements militaires, conformément à un planning établi, selon le colonel représentant de l'ERMA à la FPA.

La 32e édition de la Foire de la production algérienne est marquée par la participation de 21 unités de production de l'ANP, relevant des Commandements des forces aériennes et navales, du Département emploi-préparation, du Département des transmissions et des systèmes de commandement-contrôle, de la Direction centrale du matériel ainsi que de la Direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale (MDN).