Algérie: Championnat arabe militaire de boxe - Le pays remporte cinq médailles d'or lors de la 3e et avant dernière journée

ALGER — La sélection nationale algérienne de boxe a remporté cinq médailles d'or, lors de la 3e et avant dernière journée du 3e Championnat arabe militaire de boxe dont les compétitions prendront fin, jeudi soir au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM) "Chahid Messaoud Boudjeriou" à Ben Aknoun (Alger).

Le boxeur Boualem Fares Belaradj s'est distingué par sa médaille d'or obtenue, par KO, face au Qatari Abdellah Hassan Elbadr, en finale de la catégorie de poids des -92kg. Il a été imité par son coéquipier Mohamed Yacine Tourag vainqueur du Tunisien Omar Semrani, en finale de la catégorie des -51kg.

Chez les -54 kg, l'Algérien Amine Zenane a remporté également le vermeil de sa catégorie en battant en finale, son adversaire Mohamed Ben Ali Azebi (Tunisie), de même qu'Oussama Mordjane qui a surclassé le Saoudien Ziyad Ben Ali Medjarchi, en finale de la catégorie des -57kg.

En finale de la catégorie des -60kg, le boxeur algérien Khalil Litim a battu son adversaire tunisien Ali Ben Yahia en finale, pour s'adjuger le titre arabe de l'année 2024.

Pour sa part, le pugiliste Bilel Boudjeltia n'a pas fait dans le détail face au Saoudien Hassan Ben Mohamed Elkaabi, en le battant par KO, en demi-finale de la catégorie des -71kg, pour se retrouver en finale, jeudi en fin d'après midi.

A l'issue de ces cinq consécrations, l'entraineur de la sélection nationale militaire de boxe, Ibrahim Bejaoui n'a pas caché sa joie, déclarant à l'APS: " On a disputé cinq finales lors de ce championnat arabe de boxe et on a récolté cinq médailles d'or, c'est de bonne augure, et d'autres finales attendent nos boxeurs jeudi après-midi, et j'espère qu'ils rejoindront leurs compatriotes sur la plus haute marche du podium".

Organisé sous l'égide de l'Union arabe des sports militaires, le 3e Championnat arabe militaire de boxe a enregistré la participation de 35 boxeurs représentant six pays, à savoir l'Algérie (pays hôte), l'Arabie Saoudite, la Tunisie, Qatar, la Palestine et la Libye.

Cette compétition vise à promouvoir une élite sportive arabe de haut niveau dans la discipline de la boxe, et de consolider les liens de fraternité et d'amitié entre les athlètes des Forces armées des pays arabes.