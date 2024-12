Algérie: Travaux publics - Installation de la commission sectorielle permanente de la recherche scientifique et du développement technologique

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a procédé, jeudi à Alger, à l'installation de la commission sectorielle permanente de la recherche scientifique et du développement technologique, et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de la recherche scientifique, indique un communiqué du ministère.

L'installation de cette commission, qui s'est déroulée en présence des cadres centraux du ministère, s'inscrit dans le cadre de "la mise en oeuvre de la politique nationale de la recherche scientifique à travers le renforcement et la promotion des activités de la recherche scientifique et du développement technologique relatives au secteur des travaux publics et des infrastructures de base, et ce, conformément aux lois en vigueur", précise le communiqué.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a souligné que cette commission "s'attèlera à assurer un cadre de travail favorisant la synergie entre les instances et établissements sous la tutelle du ministère des Travaux publics, les établissements de la recherche scientifique (centres, instituts et universités) et les start-up, en mettant l'accent sur l'innovation technologique dans toutes les étapes de la concrétisation des projets : planification, réalisation et maintenance".

Il a également souligné la nécessité d'intensifier et de conjuguer les efforts entre les différents acteurs du secteur pour atteindre les objectifs du développement durable, en insistant sur l'importance de mobiliser tous les moyens pour soutenir la recherche scientifique dans le secteur en adoptant des approches et des techniques avancées à même d'améliorer la qualité de la performance dans la réalisation des grands projets, notamment les autoroutes, les ports, les aéroports et les voies ferrées.

Soulignant l'importance de cette commission dans le développement du secteur, à travers la préservation de la durabilité des installations, l'amélioration des services proposés, le renforcement des capacités de gestion et l'utilisation des produits recyclés, M. Rekhroukh a précisé que l'intégration de la recherche scientifique et technologique "constitue un pilier essentiel pour le développement socioéconomique du pays".

A cette occasion, le ministre a réaffirmé "son soutien total aux membres de la commission sectorielle permanente de la recherche scientifique et du développement technologique dans l'accomplissement de leurs missions", notamment en matière de "recherche de solutions innovantes aux différentes problématiques en vue d'apporter une valeur ajoutée au secteur".