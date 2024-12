Sénégal: DPG – Le Premier ministre Ousmane Sonko fixe les priorités de son gouvernement

Le Premier Ministre Ousmane Sonko a tenu sa Déclaration de Politique Générale ce vendredi 27 décembre devant la 15éme législature. Après neuf mois d’attente face à cette tâche incontournable, il prône « l’établissement de la situation de référence des finances publiques, de l’état des lieux des contrats au niveau des secteurs stratégiques et la reddition des comptes ».

En effet, ces priorités retracées par le Premier ministre rejoint les ambitions des sénégalais qui ont voté massivement en faveur du régime en place pour une bonne gouvernance. Monsieur Ousmane Sonko, conscient de cela a salué la résilience et la détermination de la jeunesse dans cette nouvelle ère qu’il qualifie de « l’ère d’une ambition restaurée, à la fois nationale et africaine, l’ère d’un Projet commun, taillée à la juste mesure des aspirations de notre Peuple tout entier ; l’ère, enfin, de la poursuite sincère d’une prospérité partagée par tous et chacun, loin des ressources pour quelques-uns ». « Cette ère nouvelle est, disons-le, une rupture », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette rupture impérieuse s’applique en premier lieu « au premier chef au Gouvernement d’alternative démocratique éclatante » c’est-à-dire lui-même.

Parmi les priorités énumérées par le Premier ministre Ousmane Sonko, on retient le projet de loi rapportant la loi d’amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature, qui en l’en croire permettra de situer les responsabilités, de quelques bords qu’elles soient.

« Il ne s’agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime... Il s’agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie », rassure-t-il.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’inflation et la cherté de la vie, le PM a tenu a éclairé la lanterne des citoyens sur ce point essentiel qui impacte les familles au quotidien.

Dans sa déclaration, il estime avoir compris la demande citoyenne pour une meilleure gouvernance du pays. Mais « nous avons également accordé une priorité au cours des huit derniers mois à la demande sociale des Sénégalais, qui veulent une meilleure qualité de vie. A Cet égard, nous nous sommes attaqués à la Vie chère en mettant en place, dès le mois de juin 2024, dans un contexte de finances publiques en détresse, des mesures de réduction des prix de denrées de première nécessité », assure le PM Sonko.

Concernant le coût du carburant et de l’électricité, M. Ousmane Sonko a mentionné que des mesures utiles ont été prises pour le rétablissement de l’orthodoxie dans la passation des marchés d’approvisionnement en hydrocarbures et la diversification de leurs sources.

En ce qui concerne le capital humain, qui est un maillon essentiel du développement économique et social du pays, le PM vise en particulier les secteurs de l’éducation et de la formation. Selon lui, d’importantes décisions ont été prises à l’issue des conseils de ministres consacrés auxdits domaines, parmi lesquelles la résorption du déficit d’enseignants, l’élimination progressive des abris provisoires, la prise en charge de la problématique du défaut de pièces d’état civil des élèves, le paiement des primes et indemnités d’examens.

Dans le domaine de l’enseignement supérieur, le défi majeur en cours de prise en charge est la transformation systémique du secteur, avec la mise en place imminente d’un Comité de pilotage chargé de proposer au Président de la République des mesures pertinentes à cette fin. « D’ores et déjà, les actions requises pour le rétablissement du calendrier universitaire et la pacification de l’espace universitaire ont été engagées ».

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est également préoccupé du secteur de la santé et promet de garantir la continuité de service et la qualité de l’accueil dans les services hospitaliers, ainsi que de « passer en revue le programme de construction d’hôpitaux qui souffre de beaucoup d’actes de mauvaise gestion ».

Dans sa déclaration de politique générale, le PM s’est désolé de la situation du pays au lendemain de l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême. « Au cours des huit derniers mois, le principal handicap auquel a été confronté mon Gouvernement est l’héritage de la gestion d’un pays au milieu du gué, à l’image d’un bateau à bout de carburant dans une mer agitée », a-t-il indiqué.

A l’en croire, leurs tâches fut ardue « dans un contexte de fortes attentes de l’ensemble des agents économiques et des partenaires ». Dès lors, le gouvernement a donc pris le pari de la transparence et de l’arbitrage entre les besoins multiformes et complexes.

« Nous avons ainsi procédé à l’apurement des arriérés de paiement sur les engagements de l’Etat au titre des trois précédentes campagnes agricoles (73 milliards de FCFA) et sur les autres engagements de dette intérieure. Nous avons soutenu les entreprises publiques en difficulté dans l’attente de leur restructuration (Dakar Dem Dikk, Air Sénégal, La Poste, SAPCO, etc.) » a informé le PM Sonko.

Il faut dire que le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement ont du chemin à faire pour mettre en œuvre la rupture et redresser le Sénégal vers leur slogan « JUB JUBBAL JUBBANTI ». Par conséquent il leurs lancent un appel de le rejoindre quotidiennement dans ce combat.