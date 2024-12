Algérie: 2024 - 70e anniversaire du 1er Novembre, réaffirmation de l'attachement à la Mémoire nationale et au devoir de fidélité aux martyrs

Alger — L'année 2024 a été marquée par le début des festivités commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre, sous le slogan "Glorieux Novembre, loyauté et renouveau", l'occasion pour le peuple algérien de réaffirmer son attachement au devoir de fidélité aux martyrs et à la Mémoire nationale en tant que phare éclairant la voie de l'édification d'une Algérie forte et victorieuse.

Le point d'orgue des festivités commémoratives de cet anniversaire aura été le grand défilé militaire, supervisé par le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, en présence des hôtes de l'Algérie, dont des dirigeants et chefs d'Etat de pays frères et amis. Un défilé qui a impressionné par sa précision remarquable reflétant la puissance et le professionnalisme de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), qui a brisé le joug colonial et hissé le drapeau de la patrie.

Il avait également insisté sur l'impératif pour cet événement de refléter le lien sacré de cohésion entre le peuple et son Armée.

Le 70e anniversaire de la Révolution qui sera commémoré toute une année, est hautement symbolique en ce qu'il incarne l'attachement à l'identité et à la Mémoire nationales et illustre la cohésion entre les membres de la société et leur loyauté envers les symboles de l'Etat et à la patrie.

Ce programme compte des activités artistiques et historiques, notamment le spectacle épique "Qiblat el-Ahrar", trois présentations de la pièce théâtrale "132 ans, pour que nul n'oublie", un grand spectacle intitulé "Rouh El-Djazaïr", ainsi que plusieurs autres activités organisées dans diverses wilayas.

Dans le cadre de ces festivités, des activités scientifiques et académiques sont également programmées, dont des rencontres nationales et internationales, des journées d'études et des conférences, en vue de renforcer la conscience historique des générations et d'honorer les Moudjahidine et Moudjahidate, les veuves de Chouhada et les amis de la Révolution algérienne.

Le programme comprend également des concours sur l'histoire de l'Algérie destinés aux jeunes, en coordination avec les secteurs de l'Education nationale et de la Jeunesse.

Entre autres réalisations accomplies en 2024 dans ce domaine, figurent le lancement de la bibliothèque numérique historique qui comprend l'indexation d'ouvrages, de travaux scientifiques, de publications, de mémoires et de thèses sur l'histoire de l'Algérie entre 1830 et 1962, l'enregistrement des témoignages vivants de Moudjahidine et Moudjahidate, tant au niveau central qu'au niveau des institutions sous tutelle, et la numérisation des films et des documentaires historiques.