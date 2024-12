Algérie: Guelma commémore le 46ème anniversaire de la mort du président Houari Boumediene

GUELMA — La wilaya de Guelma a commémoré jeudi le 46ème anniversaire de la mort du président Houari Boumediene (1932-1978), dans son village natal Aârara, dans la commune de Medjez Amar.

Une délégation constituée des autorités locales, civiles et militaires, de représentants de la famille révolutionnaire, de jeunes scouts et de nombreux citoyens, s'est rendue à cette occasion dans la demeure familiale du père, Brahim Boukharouba, au douar Beni Addi, à environ 17 km à l'ouest de Guelma, lieu de naissance de Mohamed Boukharouba (Houari Boumediene), le 23 août 1932.

Boumediene servit l'Algérie en tant que 2ème président de la République, à partir du 19 juin 1965.

L'événement a été marqué par la levée des couleurs nationales, suivie de l'exécution de l'hymne national et de la lecture du la Fatiha du Coran, en hommage aux Martyrs, avant que ne soient rappelées quelques étapes du parcours du défunt président Houari Boumediene, sur la placette où se trouve le monument érigé à sa mémoire et qui a fait l'objet, au cours des dernières années, d'une opération de réhabilitation qui a également touché la modeste demeure familiale de deux pièces bâtie en pierres et surmontée d'un toit de tuiles.

Le directeur des Moudjahidine et des Ayants-droit de la wilaya de Guelma, Hocine Zirek, a rappelé que le président Houari Boumediene est "l'une des figures importantes qui ont marqué l'histoire de l'Algérie, autant par sa participation à la lutte pour l'Indépendance que par son parcours à la tête du pays, et qui a jeté les fondements d'un Etat fort aux plans politique, économique, social, et indépendant dans ses décisions et ses positions souveraines".

Il a ajouté que cette commémoration "revêt une grande importance dès lors qu'elle contribue à la préservation de la mémoire nationale, et fait connaître aux jeunes générations les héros de l'Algérie, à l'image de Houari Boumediene, connu pour son amour de la patrie et son dévouement à son service".

L'événement a également été marqué par la mise en service d'un stade scolaire à l'école primaire Bouladrou-Mustapha, dans la commune de Ras El Akba, par la transformation de locaux professionnels en unité de santé publique dans la commune de Sellaoua-Announa, ainsi que par une rencontre historique organisée pour l'occasion à la salle omnisports de la commune de Houari-Boumediene.

Media