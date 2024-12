Algérie: Le ministre de la Poste et des Télécommunications en visite de travail dans la wilaya de Bouira

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki a effectué, jeudi, une visite de travail et d'inspection au centre de télécommunication spatiale dans la commune de Lakhdaria (Bouira), et ce dans le cadre de la "poursuite de la série des visites sur le terrain aux principales structures et installations du secteur", indique un communiqué du ministère.

Lors de cette visite, M. Zerrouki a suivi un "exposé détaillé sur les indicateurs liés à la poste et aux télécommunications dans la wilaya de Bouira, ainsi que le bilan des projets de développement réalisés, en cours et futurs", a précisé la même source.

Le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'oeuvrer à "améliorer la qualité des services fournis aux citoyens".

"Il a également suivi un exposé sur les missions et les équipements du centre, et a inspecté les différents départements et projets de ce dernier, appelant à l'importance de renforcer les télécommunications par satellite, au vu de leur rôle vital et de leur dimension stratégique".