Madagascar: Les feux ravagent le long de la RN12

Manakara est en alerte. Les feux de brousse frappent aux portes des régions Fitovinany et Atsimo Atsinanana. Les feux longent la RN12, et les véhicules qui y passent risquent d'être léchés par les flammes. La nuit du 25 décembre dernier n'a pas été de tout repos pour la fête de la Nativité, car les feux étaient seulement à 8 km de la ville de Manakara au Sud et à 13 km au Nord. Des habitants donnent l'alerte sur les réseaux sociaux en essayant de mobiliser plus de gens pour essayer d'éteindre les feux avec les moyens du bord. « Les feux sont tout près et rasent déjà la route nationale. Des amis en route vers Irondro nous envoient des vidéos depuis leurs voitures », raconte Héléna Manankava, le jour de Noël, habitante de Tanambao à Manakara.

Les agglomérations partant du chef-lieu de la région Fitovinany, comme Lokomby, Vohipeno vers le Sud et Mizilo Gara au Nord, sont encerclées par des incendies menaçant de détruire des cases en matériau local et des maisons en dur. Avec une température dépassant les 34°C, Fitovinany et la région Sud-est vivent dans la chaleur alors qu'il n'y a pas la moindre goutte de pluie à l'horizon. Les départs de feu le long de la Route nationale reliant Manakara à Vaingaindrano sont constatés à toutes heures de la journée.

Actions

Les feux sont plus intenses à l'entrée et à la sortie de Manakara, à Vohipeno, à l'entrée de Farafangana et jusqu'à Vangaindrano. Selon les explications de la direction régionale de l'Environnement et du Développement durable Fitovinany, il s'agit principalement de feux de culture non maîtrisés. «Les agriculteurs ne veulent pas labourer leur terre en cette période d'intersaison, en attendant les premières pluies pour les nouvelles plantations, et recourent aux feux afin d'assainir et macérer le sol. Mais au vu de l'intensité du vent, le feu n'est pas maîtrisé et s'étend rapidement », explique un responsable.

Hier, dans la soirée, une réunion d'urgence a été organisée par les autorités locales avec le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), vu l'ampleur des surfaces détruites par les feux. Des témoins affirment, sans pouvoir avancer des chiffres, que des terrains de café et de girofle sont ravagés par les flammes.