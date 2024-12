Madagascar: Peinture - Airjp Tagman participe à la Collection Baleine

Parmi les onze artistes sélectionnés, le peintre malgache Airjp Tagman s'impose comme l'un des finalistes de la Collection Baleine 2025, un concours organisé par la chocolaterie Mascarin, à La Réunion. Le vote en ligne, ouvert depuis hier sur la page Facebook et Instagram de l'organisateur, permet aux internautes de soutenir leur oeuvre préférée. Pour augmenter les chances de victoire, il suffit d'ajouter un «like» sur l'illustration de son choix. Les votes seront clos le 15 janvier 2025, alors chaque soutien compte.

Le thème de cette année, Baleine, La Réunion et Chocolat, a inspiré des créations riches et variées. Après un appel à candidatures, les organisateurs ont retenu onze oeuvres, dont celle de l'artiste malgache, qui se distingue par son approche unique et son interprétation originale du sujet. Airjp Tagman, connu pour son style percutant, présente une illustration poétique et symbolique d'un voyage de deux baleines, une mère et son petit, en direction de La Réunion.

Réalisée au stylo BIC et à la bombe aérosol, cette oeuvre a nécessité deux jours de création, mais une semaine entière de réflexion. « Cette illustration, principalement réalisée au stylo BIC et à la bombe aérosol, montre une baleine et son petit dans un mouvement de symbiose ; les lignes circulaires qui les baignent représentent autant l'onde océanique que les ondes du chant de l'animal. Les motifs de montagne et de lambrequins représentent La Réunion et son patrimoine, tandis que la gousse de cacao fait référence au chocolat Mascarin. L'ensemble se décline dans un camaïeu de bleus et joue sur le contraste entre la représentation naturaliste de la maman baleine et la dimension graphique et décorative de son écrin », explique l'artiste.

Cette oeuvre allie subtilement nature et culture, où la puissance du chant des baleines se mêle à l'harmonie des paysages réunionnais et à l'univers du chocolat.