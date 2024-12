Angola: Accidents de la route - Huila enregistre quatre décès pendant Noël

Lubango — Quatre personnes sont mortes et 23 autres ont été blessées à la suite de 12 accidents de la route survenus les 24 et 25 décembre, dans la province de Huila, soit une augmentation de quatre décès par rapport à la même période de 2023.

Toujours par rapport à la période précédente, il y a eu une augmentation de trois accidents de la route et de 19 blessés, a déclaré aujourd'hui à la presse le chef des opérations du commandement provincial de la Police nationale de Huíla, le commissaire Eliseu Justo.

Le responsable a également souligné que les accidents se sont produits à Lubango, avec six cas et six blessés, à Gambos, avec deux accidents qui ont causé un mort et 11 blessés, ainsi qu'à Quipungo, deux morts et cinq blessés, et à Matala, un mort.

En ce qui concerne les délits, il a souligné que la Police nationale a arrêté 46 citoyens nationaux, impliqués dans des délits de diverses natures, ainsi que la saisie de deux armes à feu et la récupération de six têtes de bétail.

Hôpital central de Lubango

Cependant, 347 patients ont été admis aux services d'urgence de l'hôpital central de Lubango, parmi lesquels un est décédé.

Les pathologies les plus fréquentes étaient le paludisme (huit), les accidents vasculaires cérébraux (six) et les traumatismes (cinq), dus principalement aux accidents de la route.