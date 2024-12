Angola: Course São Silvestre - Luanda ferme certaines routes à la circulation automobile mardi

Luanda — Le Gouvernement provincial de Luanda (GPL) fermera la circulation automobile dans certaines zones, à partir de 6h00 du matin, le 31 décembre, en raison de la 68ème édition de la traditionnelle course à pied "São Silvestre Luanda".

Dans un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès jeudi, le GPL souligne qu'il y aura des changements significatifs dans la circulation à Largo da Mutamba, sur les avenues Amílcar Cabral, Revolução de Outubro et 4 de Fevereiro.

Les avenues Ho-Chi-Mi et l'Alameda Manuel Van-Dúnem, Largo do Kinaxixi, la rue da Missão, Largo do Baleizão et la rue Francisco das Necessidades seront également réservées pour la course. L'interdiction de circulation des voitures interviendra à partir de 15h, tandis que le stationnement se fera à partir de 6h le jour précité.

La note précise que les résidents et les usagers des routes mentionnées doivent retirer leurs véhicules avant le début des restrictions, sous peine d'expulsion obligatoire par l'Administration municipale de Luanda.

Pour garantir la fluidité de la course et la sécurité des participants, le Gouvernement provincial de Luanda demande la collaboration de tous les citoyens, en respectant la signalisation et les instructions des agents de la Police de la circulation qui seront présents dans les zones concernées.