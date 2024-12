Angola: Cunene veut plus d'investissements dans le commerce rural

Ondjiva (Angola) — Le directeur du bureau de développement économique et intégré de Cunene, Felisberto Hisimungula, a demandé jeudi, à Ondjiva, une plus grande adhésion des producteurs agricoles aux programmes d'investissement liés au commerce rural dans la province.

Selon le responsable, qui se confiait à l'Angop, le commerce rural constitue un "pilier du développement durable", il est donc essentiel que les agents économiques s'engagent dans son développement.

Il a souligné l'existence de lignes de crédit pour soutenir l'écoulement de production nationale, la logistique et l'industrialisation des produits ruraux et a exprimé le désir de voir les agents plus impliqués dans ce programme et dans d'autres visant à promouvoir ce type de commerce dans la région.

Il convient de noter que le Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA) dispose d'un portefeuille de crédits de 85 milliards de kwanzas, pour financer le Programme d'accélération de l'agriculture familiale et de renforcement de la sécurité alimentaire.

Felisberto Hisimungula a également évoqué un autre crédit de 50 millions de kwanzas, dans le cadre de la relance du financement des coopératives agricoles, des micro, petites et moyennes entreprises, qui sera combinée, au niveau des zones rurales, par le ministère de l'Industrie et du Commerce, pour améliorer la chaîne de valeur agricole.

Il a fait savoir qu'un projet de création d'entrepôts au niveau municipal est à l'étude, avec des composantes pour la transformation et la conservation des produits, ainsi que la construction de silos et l'implantation de chambres froides et d'un magasin intégré.

L'objectif est de s'intégrer, autant que possible, dans le programme de développement du commerce rural, un projet qui vise à créer les conditions nécessaires de visibilité entre l'offre et la demande, en rapprochant producteurs et commerçants.