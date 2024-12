Soudan: Jaber salue le rôle de l'administration autochtone dans la promotion de la coexistence pacifique

Port-Soudan — Membre du Conseil Souverain, commandant en chef adjoint, le Lit-Gen Ibrahim Jaber a salué le grand rôle joué par l'administration autochtone dans l'amélioration du tissu social, en rejetant les conflits tribaux et régionaux et chercher à établir la paix, la sécurité sociétale et la coexistence pacifique.

Au cours de sa réunion jeudi dans son bureau à Port-Soudan, Son Excellence a informé la délégation des superviseurs généraux de « Al-Barqu Al-Silaihab » et de la région de l'Ouest - Qala' Al-Nahal, dirigée par le surintendant Ahmed Yaqoub Yusuf, du grand efforts et services entrepris par l'administration autochtone dans l'est du Soudan dans la localité de Qala' Al-Nahal, s'engageant à surmonter tous les obstacles et défis qui entravent le processus de développement et à renforcer la sécurité dans la région orientale, en particulier l'achèvement de la route nationale reliant Qala al-Nahal et al-Dindir, et la réhabilitation de l'hôpital.

Pour sa part, le prince Bahaa Ahmed Yaqoub, chef du Comité suprême de coordination d'Al-Barqo Al-Silaihab, a expliqué que la délégation a affirmé sa position et son soutien aux forces armées dans la bataille de Dignité pour défendre la capitale nationale et élever son statut, et protéger ses terres.