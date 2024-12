Soudan: Le président du Conseil de souveraineté dirige le renforcement et le développement des relations extérieures du pays

Le Président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a souligné jeudi la nécessité de renforcer et de promouvoir les relations extérieures du Soudan et de promouvoir la coopération conjointe vers des horizons plus larges, d'une manière qui sert les intérêts les plus élevés du pays.

C'était alors qu'il faisait jeudi ses adieux aux ambassadeurs soudanais au Sénégal et en Somalie, l'ambassadeur Abdul-Ghani Al-Naim et l'ambassadeur Abdul-Rahman Khalil, en présence du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dr Ali Youssef.

L'ambassadeur Abdul-Ghani Al-Naim, ambassadeur du Soudan au Sénégal, a déclaré dans un communiqué de presse : « Nous avons reçu du président du Conseil souverain des directives et des orientations concernant les moyens de « développer et renforcer les relations entre le Soudan et les pays africains, et l'importance » d'activer le rôle du Soudan dans les organisations régionales en Afrique et d'oeuvrer à la protection des intérêts, de la sécurité nationale et de la souveraineté du Soudan », soulignant les liens, les connexions, les relations et les intérêts supérieurs qui relient le Soudan aux pays africains.

Il a déclaré : "Nous avons remercié Monsieur le Président du Conseil de souveraineté pour la confiance qu'il nous accorde dans cette étape que traverse le Soudan, soulignant son souci de déployer des efforts pour promouvoir et développer les relations de coopération avec le Sénégal et la Somalie".