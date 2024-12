El Fasher — Les forces armées, les forces conjointes, la police, la sécurité, les mobilisés et la résistance populaire, soutenues par l'aviation militaire, ont remporté une victoire majeure sur la milice rebelle Al-Dagalo au sud d'Alfasher après une violente bataille qui a duré quatre heures, au cours de laquelle l'ennemi a infligé de grandes pertes en vies humaines et en matériel, parmi lesquelles : Quarante-cinq rebelles ont été tués (45) et d'autres ont été blessés, en plus de la destruction de (34) trente-quatre véhicules de combat. Un grand nombre de véhicules furent reçus avec un équipement complet, tandis que ceux qui restèrent fuyèrent le champ de bataille, traînant les linceuls de la défaite.

La 6ème Division d'infanterie a révélé lors de son point de presse quotidien via Facebook que le général Ali Adam Ali Yahya, dit Jamous, avait annoncé sa séparation du groupe des Forces de libération du Soudan, dirigé par Al-Taher Hajar, et son entrée dans les rangs des forces armées avec ses forces et tout son équipement militaire, notant que l'adhésion du Général Jamous contribuerait à sécuriser les zones sud de la ville d'Alphasher et à fermer la route aux milices rebelles.