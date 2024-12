Soudan: Le Président du Conseil de Souveraineté rencontre le Vérificateur Général du pays

Port-Soudan — Le Président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré jeudi M. Salah Eddine Mohamed, auditeur général de la République du Soudan.

La réunion a abordé les questions liées à l'audit financier, qui contribuent à atteindre le degré maximum d'efficacité technique, d'exactitude et d'indépendance pour préserver le mandat des fonds publics et prévenir les atteintes aux fonds publics. Elle a également discuté des moyens de surmonter toutes les difficultés rencontrées dans la gestion des fonds publics. le travail et les tâches du Bureau du vérificateur général.

Le Vérificateur général de la République du Soudan a déclaré dans un communiqué de presse qu'il avait éclairé le Président du Conseil souverain sur les progrès de la performance du bureau et les rapports financiers et comptables des dernières années pour toutes les institutions de l'État, en plus de la situation du travail dans les différents Etats, notant que les comptes de l'Etat de Khartoum ont été audités.